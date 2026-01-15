Auf der CES 2026 demonstriert Navimow, wie konsequent moderne Rasenpflege heute gedacht ist: kabellos, softwaregetrieben und ohne aufwendige Installation. Mit einem vollständig erneuerten Line-up positioniert sich das Unternehmen klar als technologischer Herausforderer etablierter Marktteilnehmer.

Navimow geht einen radikalen, aber richtigen Schritt und verabschiedet sich endgültig von Begrenzungskabeln. Stattdessen sollen Kunden zukünftig Mähroboter hinstellen und direkt starten können. Durch neue Navigationssysteme wie RTK, Kameratechnik und erstmals auch Lasersensoren soll dieser Schritt gelingen.

Navimow X4: Neue Premium-Mähroboter-Reihe angekündigt

Navimov X4-Serie Bildquelle: Navimow

Mit dem neuen Portfolio wird erstmals die komplette Bandbreite an Flächengrößen abgedeckt. An der Spitze positioniert sich die X4-Serie als High-End-Lösung für große Grundstücke. Das Flaggschiff X4 erscheint in zwei Leistungsstufen: der X430 für Areale bis 4.000 Quadratmeter und der X450 für Flächen bis 6.000 Quadratmeter.

Für maximale Effizienz setzt die Mähroboter (Bestenliste) auf ein großzügig dimensioniertes Doppel-Mähdeck mit zwölf verstärkten Schneidmessern. Hierbei sorgt ein leistungsstarker Allradantrieb für außergewöhnliche Traktion und hohe Steigfähigkeit, selbst in anspruchsvollem Terrain. Ergänzt wird das System durch eine intelligente Wendetechnologie, die präzise Manöver ermöglicht, ohne die Grasnarbe zu beschädigen.

Navimov i2: Kleine Mähroboter für kleine Gärten

Navimow i2-Serie Bildquelle: Navimow

Unterhalb der X-Serie positioniert Segway die Modelle i2 AWD und i2 LiDAR. Der i2 AWD bringt die rasenschonende Xero-turn™-Allradtechnologie erstmals in kleinere Gärten und ist der einzige Allrad-Mähroboter seiner Klasse. Der effiziente Dreiradantrieb bewältigt Steigungen bis 45 Prozent und sorgt für hohe Stabilität auf schwierigem Untergrund. Er ist als i206 AWD für Flächen bis 600 m² und als i210 AWD für bis zu 1.000 m² erhältlich.

Für komplexere Gärten ergänzt der Navimow i215 LiDAR die i2-Plattform um einen präzisen Solid-State-LiDAR-Sensor in Kombination mit KI-gestützter Bildverarbeitung. Somit sind eine zuverlässige Navigation und exakte Hinderniserkennung auch unter anspruchsvollen Bedingungen möglich. Dabei sorgen Funktionen wie Geo-sketch™ und die automatische Kartierung für eine intuitive, softwareorientierte App-Nutzung. Hinzu kommt, dass der i215 LiDAR für Rasenflächen von bis zu 1.500 Quadratmeter ausgelegt ist.

Navimow H2-Serie: Gartenroboter für hochkomplexe Gärten

Kern der H2-Serie ist das EFLS™ LiDAR+-System, das LiDAR-, Network-RTK- und Bildverarbeitung zu einem dreifachen Navigationsansatz kombiniert. Dadurch erfolgt der Positionswechsel innerhalb einer Millisekunde und ermöglicht einen stabilen, unterbrechungsfreien Betrieb. Sogar unter Bäumen, in engen Passagen oder bei Nacht ist das kein Problem.

Navimow H2-Serie Bildquelle: Navimow

Für hohe Präzision verfügt die H2-Reihe über eine fortschrittliche Hinderniserkennung, die Objekte ab einem Zentimeter Größe erfasst und mehr als 200 Typen unterscheidet. Ergänzt durch die LiDAR-basierte Terrain-Adapt-Funktion und die elektronische Stabilitätskontrolle bleibt der Mäher auch bei Steigungen bis 45 Prozent sicher in der Spur. Der H210 ist für Flächen bis 1.000 m² ausgelegt, der H220 für Gärten bis 2.000 m².