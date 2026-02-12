Wer Rasenmähen bisher für eine lästige Pflicht gehalten hat, dürfte jetzt umdenken. Ein etablierter Hersteller von Mährobotern zeigt mit einer neuen Generation autonomer Geräte, wie intelligent und unkompliziert moderne Rasenpflege heute sein kann.

Schluss mit ewigem Einrichten und stressigem Nachjustieren. Die neue Generation kommt ganz ohne Kabel und Referenzstationen aus. Eine KI-gesteuerte Kamera sorgt dafür, dass die Roboter ihre Umgebung selbstständig erfassen, Hindernisse erkennen und ihnen souverän ausweichen.

Neue Stiga-Mähroboter mit neuem Ansatz

Das Unternehmen setzt bei der neuen Mähroboter-Generation auf eine punktgenaue Orientierung per Quad-Band-RTK-GNSS. Unterstützt wird das Ganze von einem aktiven Leitsystem (AGS), das für saubere Mähbahnen sorgt. Damit sollen die Roboter auch in anspruchsvollem Gelände zuverlässig und effizient zurechtkommen. Dabei sollen sie nicht nur Rasen erkennen, sondern unterscheiden ihn klar von Blumenbeeten, Wegen oder Sandflächen.

STIGA bringt die neue Vista-Serie gleich in acht Varianten an den Start: A 6v, A 8v, A 10v, A 15v, A 25v, A 50v, A 100v und A 140v. Damit deckt das Unternehmen alle Flächen ab, vom kleinen Siedlungsgarten bis hin zu großzügigen Grünflächen. Die kompakten Modelle A 6v und A 8v fühlen sich ab rund 600 Quadratmetern wohl und überzeugen mit schlanker Bauweise und smarter Navigation. Geräte wie der A 15v oder A 25v zielen auf klassische Familiengärten und kommen auch mit mehreren tausend Quadratmetern problemlos klar.

Die kräftigeren Modelle A 50v, A 100v und A 140v sind für große Grundstücke gemacht und liefern mehr Power, längere Laufzeiten und eine besonders präzise Steuerung. Und damit nicht genug: STIGA verbindet die smarte Technik mit einem cleveren Mulchsystem. Das Gras wird schonend geschnitten, fein verteilt und dient direkt als natürlicher Dünger für einen dichten, weichen Rasen. Dank Sensoren wissen die Roboter außerdem, ob es regnet oder der Rasen noch feucht ist, und legen nur dann los, wenn die äußerlichen Bedingungen wirklich passen.

Keine Antennen mehr notwendig

Im Zentrum der neuen Mähroboter steht eine KI-gesteuerte Kamera, die zuverlässig zwischen Rasen und Hindernissen unterscheidet und so für einen reibungslosen Mähbetrieb sorgt. Hinzu kommt, dass ein integriertes System Satellitensignale in Echtzeit auswertet. Dadurch passen die Roboter ihre Navigation selbst bei schwachem Empfang automatisch an. Dank der Antenna-FREE-Funktion kommen die Geräte zudem komplett ohne Kabel oder Referenzstationen aus.

Auch die Bedienung bleibt angenehm unkompliziert. Gesteuert werden die Mähroboter über die STIGA.GO-App, mit der sich Mähpläne jederzeit starten, anpassen oder pausieren lassen. Während der Roboter selbstständig seine Arbeit erledigt, sind auch Wartung, Reinigung und Updates einfach und schnell erledigt.