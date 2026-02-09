Ihr sagt Eurem Smart Home, wie Ihr Euch fühlen wollt, und die perfekte Lichtstimmung erscheint wie von Geisterhand. Genau das verspricht die neueste Steuerungsmöglichkeit bei Philips Hue im aktuellen Update.

Viele Hue-Fans haben monatelang darauf gewartet. Die smarte Lichtsteuerung per natürlicher Sprache verstehen und umsetzen zu können, ohne sich durch Menüs zu klicken oder Szenen mühselig selbst zu bauen.

Neue Steuerungsmöglichkeit für Hue-Geräte

Mit der Version 5.60.1 der Hue-App erscheint unten rechts auf der Startseite ein neues Icon. Direkt dort, wo früher die Suche war. Dahinter verbirgt sich der Hue-AI-Assistent, der Lichtstimmungen, Szenen und Automatisierungen auf Zuruf oder per Texteingabe erstellt. So könnt Ihr etwa ein warmes Licht einstellen oder für eine produktive Arbeitsbeleuchtung sorgen.

Der KI-Assistent kann echte Automatisierungen erstellen, komplexe Szenen vorschlagen und sogar auf Eure Stimmung eingehen. Und genau das liefert der AI-Assistent jetzt in Deutsch, Spanisch und Niederländisch. Wer also bisher an der Sprachbarriere gescheitert ist, kann jetzt endlich loslegen.

Was den Assistenten besonders macht: Er versteht nicht nur simple Kommandos. Ihr könnt ihm komplexe Verhaltensweisen beschreiben, etwa „Schalte jeden Abend um 20:30 Uhr das Licht im Wohnzimmer auf warm und dimm es um 50 % herunter“. Die KI-Hilfe setzt das in eine Automation um, die Ihr vor der Aktivierung noch feinjustieren könnt.

Was Ihr jetzt benötigt und was noch kommt

Die neue Funktion ist direkt nach dem Update verfügbar, sofern Ihr die aktuelle Hue-App installiert habt und ggf. auch Eure Hue Bridge (Pro) auf den neuesten Stand bringt. Danach könnt Ihr den Assistenten sofort nutzen, per Tippen oder Spracheingabe. Solltet Ihr den KI-Assistenten nicht nutzen wollen, lässt er sich über die Drei-Punkte-Menüoption problemlos wieder deaktivieren.