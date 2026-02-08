Mit dem neuen Saugroboter C28 bringt eufy ein Mittelklasse-Modell an den Start, das sich viele Funktionen aus der Premiumklasse schnappt. Schon beim ersten Eindruck wird klar: Hier geht es nicht nur ums Saugen, sondern ganz besonders um eine durchdachte und effektive Nassreinigung.

Die größte Überraschung am neuen Modell ist die Wischfunktion. Technik, die man bisher nur aus teuren Premium-Geräten kannte, bringt eufy jetzt in die Mittelklasse. Und obendrauf bekommt der günstige Sauger sogar noch weitere Unterstützung.

Diese Wischfunktion gibt’s sonst nur bei Premium-Saugrobotern

Kern des eufy C28 ist die derzeit beste Wischtechnologie. Statt eines klassischen Wischpads kommt eine Wischwalze zum Einsatz, mit integrierter Selbstreinigung. Während der Roboter über den Boden fährt, wird die Walze kontinuierlich mit Frischwasser gespült. Der Hersteller verspricht damit streifenfreie Böden und eine dauerhaft saubere Wischfläche.

Wischfunktion des eufy C28 Bildquelle: eufy

Der C28 kann natürlich nicht nur wischen, sondern auch ordentlich saugen. Mit starken 15.000 Pa sollen auch tiefsitzender Staub und Tierhaare nicht vor dem Gerät sicher sein. Eine spezielle Bürste sorgt außerdem dafür, dass sich weder Tier- noch Menschenhaare verheddern.

Günstiger Saugroboter mit praktischen Funktionen

Besonders praktisch ist die mitgelieferte vollautomatische 5-in-1-Station des eufy C28. Sie übernimmt die Staubentleerung, reinigt die Wischrolle, füllt den Wassertank auf, trocknet alles per Heißluft und entsorgt das Schmutzwasser ganz von selbst. So hält sich der manuelle Aufwand auf einem absoluten Minimum.

Der Preis ist ein weiteres Highlight. Denn der Saugroboter ist bei Amazon für nur 599 Euro zu haben. Zur Einordnung: Andere Saugroboter-Modelle mit der gleichen Wischart bekommt Ihr für gewöhnlich erst ab einem Preis von 1.000 Euro. Wenn Ihr nicht lange zögert, könnt Ihr den neuen Sauger bis zum 15. Februar darüber hinaus für lediglich 499 Euro kaufen.

