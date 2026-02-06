Mähroboter haben in den vergangenen Jahren einen enormen Wandel durchlaufen. Was früher oft mit aufwendig verlegten Begrenzungskabeln, unzuverlässiger Navigation und viel Geduld bei der Einrichtung verbunden war, soll heute möglichst einfach, präzise und wartungsarm funktionieren.

Mit der i2-Serie erweitert Navimow sein Portfolio um eine neue Modellreihe, die genau hier ansetzt. Ziel ist es, den Einstieg so einfach wie möglich zu machen, eine intelligente Navigation zu bieten und die Gartenpflege per App auch bei anspruchsvollen Grundstücken komfortabel zu steuern.

Kabellose Installation der Mähroboter

Alle Modelle der Navimow-i2-Serie folgen dem sogenannten „Drop-and-Mow“-Ansatz. Auf Begrenzungskabel, zusätzliche Antennen oder aufwendige Einmessfahrten kann dadurch komplett verzichtet werden. Der Mäher wird einfach ausgepackt, auf den Rasen gesetzt und per App gestartet. Ein kurzer Tipp in der App auf „Auto-Mapping“ reicht aus, und der Roboter erstellt die Flächenkarte selbstständig.

Anschließend lässt sich die Karte über die GeoSketch™-Funktion anpassen. So kannst du virtuelle Mähzonen erstellen, Blumenbeete oder Pools sperren und individuelle Zeitpläne einfach per Drag & Drop festlegen. Alle Roboter nutzen dabei eine multimodale Navigation, die Navimow EFLS™ LiDAR+ nennt. Dahinter steckt ein Triple-Fusion-System aus Solid-State-LiDAR, hochpräziser Network-RTK-Positionierung und intelligenter visueller KI-Erkennung.

Dank dieser Kombination navigiert der Mähroboter (Bestenliste) besonders zuverlässig und präzise, und das auch an Stellen, an denen herkömmliche GPS-Systeme Probleme haben, zum Beispiel unter Bäumen, in engen Durchgängen oder bei schlechten Lichtverhältnissen. Preislich macht die Navimow-i2-Serie ebenfalls Eindruck: Den i2 AWD gibt es jetzt schon ab 999 Euro.

Neue Navigationstechnologie am Start

Navimow-i2-Serie Bildquelle: Navimow

Das gilt auch für den neuen i2 LiDAR Pro. Sein Solid-State-LiDAR, inspiriert von der Technik autonomer Fahrzeuge, kommt ohne bewegliche Teile aus und ermöglicht dem Mäher eine präzise Umfeld-Erkennung. Sogar tote Winkel sind kein Problem. Auch beim Fahrwerk zeigt das Pro-Modell seine Stärke: Der i2 LiDAR Pro meistert Steigungen bis zu 55 Prozent und bleibt dank seines Antriebssystems selbst auf rutschigem oder unebenem Untergrund zuverlässig stabil.

Dabei helfen ein aktives Lenksystem und das Traktionssystem von Navimow, das das Drehmoment je nach Bedarf anpasst. So sind enge Wendungen oder U-Turns auf der Stelle problemlos möglich, ohne dass der Rasen beschädigt wird. Außerdem sorgt ein umfangreiches Sicherheitspaket für zusätzlichen Schutz: GPS-Ortung, Geofencing, Hebealarm, ein integriertes 4G-Modul und sogar Unterstützung für Apples „Wo ist?“-Netzwerk. Der i2 LiDAR Pro kostet 1.599 Euro und ist ebenfalls ab sofort erhältlich.