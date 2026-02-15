Wer einen Mähroboter kennt, weiß, wovon die Rede ist: Der Rasen selbst sieht nach dem Mähen meist ordentlich aus, doch an den Kanten bleiben oft ungleichmäßige Stellen oder unsaubere Ränder zurück. Bei vielen Geräten endet die Automatisierung genau hier.

Ecovacs packt das alte Ärgernis bei Mährobotern jetzt einfach mal an. Mit der neuen GOAT‑Generation kommen Rasenroboter, die nicht nur das Gras schneiden, sondern sich auch selbst um den größten Nerv‑Faktor kümmern, den man bisher mit solchen Geräten hatte.

Mähroboter mit Trimmer: Ecovacs zeigt die Lösung

Auf einem Event in Barcelona hat Ecovacs unter anderem seine neue GOAT‑Generation von Mährobotern vorgestellt. Optisch ähneln die Modelle zunächst den Vorgängern, doch die eigentliche Innovation steckt an der Unterseite: Viele Geräte sind nun mit einem integrierten Trimmer ausgestattet.

Damit macht Ecovacs klar, dass es nicht mehr nur ums Rasenmähen geht. Dank des sogenannten TruEdge‑Trimmers können die Roboter jetzt auch Rasenkanten sauber nacharbeiten. Ein Problem, das bisher bei vielen Mährobotern ungelöst war. So soll das Gesamtbild des Rasens rundum gepflegt sein, ohne dass Ihr selbst Hand anlegen müsst.

Der neue Ecovacs-Mähroboter Bildquelle: Ecovacs

Bei der Vorführung konnten wir live beobachten, wie der Trimmer arbeitet. Bevor er loslegt, muss er in der Ecovacs-Home-App aktiviert werden. Sobald er eingeschaltet ist, macht er sich mit einem lauten Geräusch bemerkbar, das man von klassischen Trimmern kennt.

Der Roboter fährt dann automatisch die zuvor in der App markierte Stelle an und schneidet dort den Rasen. Und das Ergebnis wirkt erstaunlich sauber und gleichmäßig. Keine Sorge um Hauswände oder andere Begrenzungen: Durch eine seitliche Bürste erkennt der Roboter zuverlässig, wann das Ende der Gartenfläche erreicht ist, und sorgt dafür, dass nichts beschädigt wird.

Welche Modelle haben den integrierten Trimmer?

Das Einsteigermodell GOAT O600 RTK kommt noch ohne integrierten Trimmer. Ab dem GOAT O1200 Lidar Pro gehört der Trimmer jedoch zur Standardausstattung. Dieses Modell richtet sich an mittelgroße Gärten und punktet zusätzlich mit 360‑Grad‑Lidar‑Navigation sowie 3D‑Hinderniserkennung, damit der Roboter sich besonders präzise und sicher im Garten bewegt.

So sieht die Technik der neuen Ecovacs-Mähroboter aus Bildquelle: Ecovacs

Auch bei den größeren Modellen GOAT A1600 Lidar Pro und GOAT A3000 Lidar Pro ist der Trimmer mit an Bord. In den Lidar‑Pro‑Varianten arbeitet der Trimmer eng mit der Navigation zusammen: Kanten werden exakt erkannt, die Route passend geplant und die Ränder systematisch abgefahren. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger Schnitt bis an den Rand, ohne die typischen Grasstreifen, die sonst oft stehenbleiben.

Gerade Gärten mit vielen Beeten, Wegen oder Terrassen profitieren davon enorm. Der Trimmer verringert den Pflegeaufwand deutlich und erhöht den Automatisierungsgrad. So wird der Garten nicht nur gemäht, sondern wirklich komplett gepflegt.