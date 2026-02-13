Der Frühling naht und es wird Zeit, den Garten aus dem Winterschlaf zu befreien? Dann könnt Ihr Euch freuen. Top-Hersteller Ecovacs bringt gleich vier neue Mähroboter-Modelle nach Deutschland. Vor allem die LiDAR-Modelle können sich wirklich lohnen.

Die GOAT-Serie von Ecovacs dürfte wohl zu den beliebtesten Mähroboter-Reihen gehören, die Ihr Euch in Deutschland kaufen könnt. Neben einem ausgezeichneten Mähergebnis setzt der Hersteller immer wieder neue Maßstäbe und möchte dies mit den neuen O- und A-Modellen erneut erreichen. Drei der vier Geräte nutzen zudem weder Begrenzungsdraht noch Baken. Wir stellen Euch die Ecovacs GOAT-Mähroboter näher vor.

Vier neue Modelle: Das bieten Euch die Ecovacs-Mähroboter im Detail

Den Anfang macht direkt das günstigste Modell. Mit dem Ecovacs GOAT O600 schnappt Ihr Euch den einzigen Mähroboter der aktuellen Serie, der auf RTK-Baken setzt. In Verbindung mit der „Vision“-Navigation kann das Gerät problemlos durch Euren Garten navigieren und Hindernisse gekonnt umkurven. Letzteres wird durch eine fortgeschrittene KI unterstützt. Der Mähroboter eignet sich für Rasenflächen von bis zu 600 m², lässt sich via App steuern und kann aufgrund seiner besonderen Bauweise sogar Passagen durchqueren, die gerade einmal 70 cm in der Breite messen. Auch die Einrichtung gestaltet sich recht einfach, dank automatisierter Karten. Preislich seid Ihr beim Ecovacs GOAT O600 mit 649 Euro dabei.

Keine Grenzen gesetzt: Die LiDAR-Modelle im Check

Etwas kostspieliger sind die bereits genannten LiDAR-Mähroboter von Ecovacs. Diese benötigen keine Begrenzungen mehr, sondern nutzen eine ausgezeichnete LiDAR-Navigation, die wir bereits aus den zahlreichen Ecovacs-Saugrobotern kennen. Dabei handelt es sich um ein Dual-LiDAR-System, das, in Verbindung mit einer KI-Kamera, holografische Karten erfasst und mit einer Genauigkeit von bis zu zwei Zentimetern glänzen soll. Die HoloScope 360 Dual-LiDAR-Navigation erfasst zudem alles in einem 360-Grad-Radius.

Dank TruEdge-Technologie sind auch Rasenflächen an Hauswänden schnell getrimmt. Bildquelle: Ecovacs

Das Top-Modell, der Ecovacs GOAT A3000 LiDAR Pro ist darüber hinaus mit einem verbesserten 100-Watt-Schneidemotor ausgestattet und soll somit eine 80 Prozent höhere Mähleistung erzielen, während er bis zu 3.000 m² Rasenfläche bearbeitet. Eine 32-V-Plattform sorgt zudem dafür, dass bis zu 400 mm² pro Stunde beschnitten werden und Steigungen von bis zu 27 Grad kein Problem darstellen. Der TruEdge-Trimmer übernimmt die Feinarbeit und schneidet zusätzlich die Rasenkanten passgenau. Für einen Preis von 2.299 Euro wird Euch hier neueste Mähroboter-Technologie geboten.

Der GOAT A1600 LiDAR Pro bietet dieselben Vorteile, ist jedoch für eine Rasenfläche von maximal 1.600 m² ausgelegt. Das schlägt sich auch deutlich im Preis nieder. Ecovacs verlangt für dieses Modell noch 1.499 Euro.

Habt Ihr eine kleinere Rasenfläche, geht es allerdings noch günstiger. Mit dem GOAT O1200 LiDAR Pro gibt’s ebenfalls eine begrenzungsfreie Variante mit den Vorteilen der Pro-Serie, allerdings sind hier lediglich Rasenflächen von bis zu 1.200 m² möglich. Dadurch avanciert das Gerät jedoch zum Preiskracher und fällt knapp unter die 1.000-Euro-Grenze. Den GOAT O1200 LiDAR Pro bekommt Ihr für 999 Euro geboten.

Die Steuerung der Mähroboter erfolgt einfach per App Bildquelle: Ecovacs

Neue Mähroboter ab jetzt erhältlich

Die neuen Mähteufel von Ecovacs sind seit dem 12. Februar 2026 unter anderem bei Amazon erhältlich. Legt Ihr hohen Wert auf eine ausgezeichnete Mähleistung in Verbindung mit einer starken Ausstattung und Top-App, seid Ihr mit den GOAT-Modellen gut beraten. Die jeweiligen Preise haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgeführt.

Was haltet Ihr von den neuen Mährobotern? Ist eines der Modelle spannend für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!