Amazon geht auch am zweiten Prime Day Tag mit starken Schnäppchen an den Start. Die Logitech MX Keys Mini Tastatur wirft der Versandriese zum halben Preis in den Ring, sodass Ihr ziemlich günstig an die beliebte Tastatur rankommt. Wir machen den Deal-Check.

Ob fürs Homeoffice oder im Büro: Eine anständige Tastatur erleichtert das Arbeiten am Computer enorm. Wenn Ihr auf der Suche nach einer flexiblen Tastatur seid, die Ihr easy von A nach B mitnehmen könnt, solltet Ihr die Logitech MX Keys Minis mal genauer unter die Lupe nehmen. Alles, was Ihr wissen müsst, kommt jetzt.

Affiliate Angebot Logitech MX Keys Mini

Perfekt für Euer Homeoffice: Darum sind die Bluetooth-Tastaturen so beliebt

Amazon reduziert derzeit die MX Keys Mini ohne Numpad. Die Tastatur gibt’s in Schwarz jetzt schon für 60,41 Euro*. Das Modell in der Farbe "Pale Grey" ist mit 59,99 Euro* sogar noch mal günstiger. Der Preisvergleich zeigt zwar Angebote für rund 57 Euro an, allerdings handelt es sich hierbei immer um die rosa-farbene Version der Tastatur. Amazon bietet also den günstigsten Preis für das schlichtere, schwarze Modell an.

Die MX-Keys-Serie setzt auf flache, leicht abgerundete Tasten, die für einen flüssigen Schreibübergang sorgen sollen und ein "Laptop-Gefühl" vermitteln. Dank der verbauten Switches müsst Ihr zudem kaum Druck ausüben, was die Fingergelenke, im Vergleich zu mechanischen Tastaturen, deutlich schont. Einige Modelle haben jedoch keinen sogenannten NUM-Block. Bedeutet, dass Euch das Zahlenfeld auf der rechten Seite fehlt. Dadurch spart Ihr zwar Platz, aber müsst Euch eventuell erst einmal daran gewöhnen.

Auch sogenannte Makro-Tasten finden sich hier. Über die "Smart-Action-Buttons" könnt Ihr verschiedene Eingaben automatisieren. Zusätzlich könnt Ihr die Bluetooth-Tastatur mit mehreren Geräten verbinden. Eine dezente Beleuchtung ist ebenfalls integriert und Logitech gibt bei aktivierten LEDs eine satte Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen an, die ohne Lichter auf bis zu 10 Monate ansteigen kann – ziemlich stark.

Affiliate Angebot Logitech MX Keys Mini

Für wen lohnen sich die Logitech-Tastaturen?

Gamer schwören auf mechanische Tastaturen. Ich bin ebenfalls Fan dieser Art. Dennoch juckt es mich in den Fingern, eine MX Keys für die Arbeit zu bestellen. Denn genau hier sind die Tastaturen fast schon unschlagbar. Die lange Laufzeit in Verbindung mit dem Schreibgefühl und dem schicken Design sind klare Pluspunkte. Generell sucht man hier vergebens nach echten negativen Aspekten. Seid Ihr also auf der Suche nach einer guten Tastatur zum Arbeiten oder Surfen, seid Ihr mit den MX-Keys-Modellen sehr gut beraten.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Sind die Logitech MX Keys interessant für Euch? Lasst es uns wissen!