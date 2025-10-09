Der zweite Prime Day ist beendet. Das Deal-Event bot zahlreiche interessante Angebote und konnte auch mit echten Bestpreisen überzeugen. Habt Ihr das Schnäppchen-Fest verpasst oder einfach noch nicht das passende für Euch gefunden, haben wir in diesem Artikel 20 Deals, die sich auch heute noch lohnen.

Mit dem Ende des Prime Days verschwinden auch die Deals, oder? Nicht ganz. Auch nach der Aktion bieten einige Hersteller ihre Produkte noch immer günstiger an. Mit sind unter anderem Roborock, Ecovacs und sogar Amazon selbst. Der Versandriese hat noch immer starke Rabatte auf Smart-TVs, Echo-Lautsprecher und mehr auf Lager.

Unsere Top 20: Diese Deals sind auch nach dem Prime Day noch spannend

Möchtet Ihr von unseren Empfehlungen nichts wissen und einfach selbst auf Erkundungstour gehen, könnt Ihr natürlich in der Angebotsübersicht von Amazon* stöbern. Nachfolgend haben wir Euch noch einige Highlights zusammengestellt, bei denen Prime-Mitglieder nach wie vor ordentlich sparen können. Doch auch ohne aktives Abonnement könnt Ihr von den Rabatten profitieren.

Die hier angebotenen Geräte sind noch immer zu Bestpreisen erhältlich. Dennoch kann es nicht schaden, selbst einen Preisvergleich vorzunehmen, falls ein anderer Händler nachgezogen hat.

Der nächste Prime Day kommt bestimmt

Auch in diesem Jahr sehr beliebt: Die Saugroboter von Roborock. / © nextpit / Thomas Kern

Natürlich können die Angebote bereits in den nächsten Stunden verschwunden sein. Dementsprechend solltet Ihr Euch besser beeilen, bevor die Hersteller wieder zu den Ursprungspreisen zurückkehren. Möchtet Ihr keinen Prime Day mehr verpassen oder exklusive Rabatte wahrnehmen, empfiehlt sich übrigens das kostenlose Testabonnement zu Amazon Prime*. Dieses gilt 30 Tage lang und kann jederzeit gekündigt werden. Aber Achtung: Kündigt Ihr nicht rechtzeitig, wird es automatisch zu einem kostenpflichtigen Abonnement.

Das lohnt sich: Darum ist ein Umstieg auf Amazon Music Unlimited sinnvoll

Tipp: Beobachtet die Preise auch nach dem Event. Oft sind Restposten weiterhin reduziert. Zudem bietet Amazon eine Differenz-Erstattung an. Sollte Euer gekauftes Produkt in einem gewissen Zeitraum (meistens bis zu einigen Tagen nach dem Prime Day) günstiger werden, erhaltet Ihr die Differenz auf Euer Konto. Solltet dies nicht automatisch geschehen, lohnt sich der Kontakt zum Amazon-Kundenservice.

Auch nach den Prime Days könnt Ihr beim Retourenkauf* ordentlich sparen. Schaut Euch also auch hier unbedingt einmal um, falls Euch Neugeräte nicht so wichtig sind. Einen Artikel zum Retourenkauf findet Ihr auch auf nextpit.

Seid Ihr auch schon so gespannt auf die Prime Days wie unsere Deal-Redaktion? Habt Ihr weitere Angebote, die uns entgangen sind? Teilt sie uns doch gerne in den Kommentaren mit!