Der „Stubbi“ schreibt bereits seit 2012 über die neueste Technik. Zunächst neben seinem Studium der Geographie, VWL und Geschichte. Es folgten Stationen beim WDR und ein Volontariat bei inside handy sowie die Weiterbeschäftigung beim dann zu inside digital umfirmierten Fachmagazin. Erste Schritte bei nextpit unterahm er bereits 2019 im Rahmen eines "Austauschprogramms" der beiden Magazine. Vielleicht ein früher Vorbote der Fusion, die dann 2024 vollzogen wurde. Seit einigen Jahren schreibt Michael speziell darüber, wie man am Ende am günstigsten an die Produkte kommt. Deals zu Smartphones, smarter oder cleverer Technik gehören ebenso zum Repertoire, wie mittlerweile immer mehr „New Energy“ oder auch Tipps rund um die besten Kreditkarten für Google Pay & Apple Pay. Ansonsten grübelt Michael gerne, wie sich seine Liebe für den Fußball mit seiner Leidenschaft für den 1. FC Köln logisch verknüpfen lässt. Nach Feierabend ist er oft auf dem Badminton-Court zu finden. Und im Sommer wie im Winter locken ihn die Alpen zum Wandern oder Skifahren! Achja, so fasst eine KI Michael zusammen: "Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Michael Stupp ein kompetenter und engagierter Technologiejournalist ist, der seine Leser mit fundierten Informationen und praxisnahen Ratschlägen unterstützt."

Michael Stupp kennt sich mit folgenden Themengebieten aus: Telefon-Tarife, Smartphones, Internet- und Energietarife, E-Mobilität & Autos, Apps & Dienste, Balkonkraftwerke & Energie, Powerstations.