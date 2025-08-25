MediaMarkt sticht Amazon aus: Diese Aktion ist ein echter Geheimtipp

Wer richtig günstig an Amazon-Produkte wie den Kindle oder einen Echo-Speaker ran kommen möchte, sollte nicht etwa beim Versandriesen selbst suchen. Denn bei MediaMarkt läuft jetzt bis zum 1. September eine Aktion, die Euch definitiv überraschen wird.

Die wenigsten von Euch checken auf der Suche nach einem neuen Kindle oder Amazon Fire Tablet Händler wie MediaMarkt ab, sondern machen sich vermutlich direkt auf den Weg zum Hersteller selbst. Schon deshalb können wir die aktuelle MediaMarkt-Aktion wirklich als Geheimtipp labeln. Denn hier gibt's die beliebten Amazon-Geräte zu richtigen Hammerpreisen. Einzige Voraussetzung: Ihr müsst eingeloggtes myMediaMarkt-Mitglied sein, um von den Rabatten zu profitieren. Eine solche Anmeldung ist jedoch kostenlos und in wenigen Klicks erledigt. Wie gut die Preise wirklich sind, klären wir jetzt.

Affiliate Angebot Amazon-Aktion bei MediaMarkt Nur noch bis zum 1. September!

Amazon im Preissturz – bei MediaMarkt?!

Wir haben uns durch die Angebote geklickt und besonders ins Auge gestoßen ist uns da der Kindle Paperwhite (2024)* mit einem Rabatt über 40 Euro. Statt des UVPs von 169,99 Euro kostet der E-Book-Reader für eingeloggte myMediaMarkt-Mitglieder somit nur noch 129,99 Euro. Bei Amazon* selbst müsstet Ihr hingegen satte 161,49 Euro* auf den Tisch legen. Für das Geld bekommt Ihr den sieben Zoll großen Kindle und habt die Wahl zwischen drei verschiedenen Farben. Es handelt sich dabei um die Variante mit Werbung und einem internen Speicher von 16 Gigabyte. Die Werbung wird allerdings nur auf dem Sperrbildschirm und der Startseite und sollte Euch beim Lesen somit nie stören.

Durch das spezielle Paperwhite-Display liest es sich auf dem Kindle wie auf echtem Papier, dank einstellbarer Helligkeit auch nachts oder bei Sonnenschein am Strand. Die Akkulaufzeit von bis zu zwölf Wochen macht ihn nämlich ebenso zu einer perfekten Reisebegleitung. Auch der Preis für die brandneue Version, die Colorsoft Signature Edition, rauscht bei MediaMarkt in den Keller. Ganze 70 Euro spart Ihr Euch, womit für das 32 Gigabyte Modell nur noch 219,99 Euro* auf der Rechnung stehen. Damit bietet der Händler wieder einen besseren Kurs als Amazon selbst an, wo das Gerät 284,19 Euro kostet*.

Wer nicht so gerne liest oder Kinder hat, sollte sich das Fire HD 10 Kids Pro* aus dem Jahr 2023 ansehen. Ihr bekommt es mit satten 105 Euro Rabatt. Statt 214,99 Euro zahlt Ihr nur noch 109,99 Euro, was ganze 100 Euro günstiger ist als bei Amazon* selbst. Das Tablet ist speziell für Kinder gedacht und bietet eine ausgewogene Kombination aus Spielen und Lerninhalten. Dabei hat es eine Bildschirmdiagonale von zehn Zoll und löst mit 1.920 x 1.200 Pixeln auf. Der 6.500 Milliamperestunden starke Akku hält bis zu 13 Stunden lang durch.

Echo-Speaker für Euer Smart Home

Ebenfalls spannend sind die Angebote zu den Amazon Echo Speakern. Für eingeloggte myMediaMarkt-Mitglieder gibt's den Echo Pop für nur 24,99 Euro*. Amazon selbst verlangt 54,89 Euro für den Lautsprecher*. Er ist perfekt für kleinere Räume geeignet und spielt auf Wunsch Eure Lieblingssongs oder einen Podcast ab. In Verbindung mit weiteren Smart Home Geräten könnt Ihr auch Lichter oder Steckdosen steuern. Noch etwas smarter wird das mit dem Echo Show. Dieser Lautsprecher ist mit einem acht Zoll großen Display versehen und zeigt auf Wunsch auch Serien oder Eure Urlaubserinnerungen an. Den Echo Show gibt's für 94,99 Euro* bei MediaMarkt (für 166,59 Euro bei Amazon*).

Affiliate Angebot Amazon-Aktion bei MediaMarkt Nur noch bis zum 1. September!

Was haltet Ihr von den Angeboten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und MediaMarkt. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.