Mehr Reichweite, schnelleres Laden, deutlich mehr Leistung: Mit dem BYD Atto 3 Evo bringt der chinesische Hersteller ein spürbar aufgewertetes Elektro-SUV nach Deutschland. Und wenn Ihr Euch für kompakte E-SUV interessiert, solltet Ihr jetzt genauer hinschauen.

Der BYD Atto 3 Evo ist kein Facelift im klassischen Sinne – er ist ein gezieltes Performance-Upgrade in einem der wichtigsten Segmente überhaupt: dem C-SUV-Markt.

510 Kilometer Reichweite – das ist neu

Das Herzstück der Überarbeitung ist die optimierte Batterie- und Antriebseinheit. BYD bleibt bei der eigenen Blade-Batterie (LFP, 74,8 kWh), steigert aber Effizienz und nutzbare Kapazität.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

510 km WLTP-Reichweite mit Heckantrieb

470 km WLTP-Reichweite mit Allradantrieb

Gerade im Alltag bedeutet das für Euch weniger Ladepausen und auf der Langstrecke – mit voraussichtlich rund 350-400 Kilometern Reichweite – deutlich mehr Flexibilität. Aber auch 500 Kilometer gemittelte WLTP-Reichweite sind im Kompakt-SUV-Segment ein echtes Argument – besonders für Pendler, Familien und alle, die regelmäßig längere Strecken fahren.

Sportlich gezeichnetes Heck am BYD Atto 3 Evo mit Dachkantenspoiler. Bildquelle: BYD

800-Volt-Technik: Laden in rund 25 Minuten

Noch spannender wird es beim Thema Ladeleistung. BYD rüstet den Atto 3 Evo erstmals mit 800-Volt-Technik aus. Das ist ein Technologiesprung, den Ihr sonst eher aus höheren Fahrzeugklassen kennt.

Die Zahlen:

Bis zu 220 kW DC-Ladeleistung

10 auf 80 Prozent in rund 25 Minuten

11 kW AC serienmäßig

Wärmepumpe ebenfalls serienmäßig an Bord

Gerade das vergleichsweise langsame DC-Laden war einer der größten Kritikpunkte am bisherigen Modell. Mit dem Evo reagiert BYD direkt darauf. Für Euch heißt das: kürzere Stopps auf Reisen und ein deutlich entspannteres Ladeerlebnis.

Bis zu 449 PS – Ihr habt die Wahl

Je nachdem, für welchen Antrieb Ihr Euch entscheidet, bekommt Ihr ein komplett unterschiedliches Leistungsniveau.

Atto 3 Evo mit Heckantrieb

230 kW / 313 PS

380 Nm Drehmoment

0–100 km/h in 5,5 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Atto 3 Evo Excellence mit Allrad

330 kW / 449 PS

560 Nm Drehmoment

0–100 km/h in 3,9 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Das Allradmodell sprintet also auf Sportwagen-Niveau. Für ein Familien-SUV ist das mehr als beachtlich. Wenn Ihr also Wert auf Dynamik legt, wird es hier richtig interessant.

Mehr Platz: 490 Liter Kofferraum + 101 Liter Frunk

Auch beim Raumangebot legt BYD nach. Das Kofferraumvolumen steigt auf:

490 Liter

Bis zu 1.360 Liter bei umgeklappter Rückbank

bei umgeklappter Rückbank Zusätzlich 101 Liter Frunk unter der Fronthaube

Für Familien, Wochenendtrips oder Großeinkäufe ist das ein echtes Plus. Beide Varianten rollen serienmäßig auf 18-Zoll-Rädern.

Innenraum: Größere Displays und neue Bedienlogik

Technisch wurde auch im Cockpit nachgeschärft. Euch erwarten:

8,8-Zoll-Info-Display hinter dem Lenkrad

15,6-Zoll-Touchscreen

Verbesserte Rechenleistung

Mehr Konnektivität

Over-the-Air-Updates weiterhin inklusive

Ein Blick ins Cockpit des BYD Atto 3 Evo. Bildquelle: BYD

Der Gangwahlhebel wandert an die Lenksäule, was Platz in der Mittelkonsole schafft. Fahrerassistenzsysteme wurden erweitert und optimiert – Komfort und Sicherheit stehen klar im Fokus.

Optisch bleibt der Atto 3 Evo seinem Stil treu. Front und Heck wurden dezent überarbeitet, neue Designelemente und zusätzliche Lackoptionen sorgen für einen frischeren Auftritt. Innen gibt es neue Materialien und Details, ohne das eigenständige Designkonzept zu verändern.

Preis: So positioniert sich BYD gegen VW ID.4 & Co.

Mit dem Atto 3 Evo greift BYD direkt im volumenstarken C-SUV-Segment an. Zu den direkten Konkurrenten zählen:

VW ID.4

Hyundai Kona Elektro

MG4 Electric

Die Preise starten bei:

44.900 Euro (Heckantrieb)

50.990 Euro (Allrad)

Dazu kommen bis zu 1.500 kg Anhängelast (gebremst) – ein Wert, der für viele Käufer entscheidend sein dürfte. Mit einem Fahrzeuggewicht von knapp 1,9 Tonnen und einem Radstand von 2,72 Metern bleibt der Atto 3 Evo klar im klassischen Kompakt-SUV-Format.

Marktstrategie: BYD meint es ernst in Europa

Der Atto 3 Evo ist kein radikaler Neuanfang, sondern eine gezielte Weiterentwicklung. Mehr Reichweite, 800-Volt-System, höhere Ladeleistung und deutlich mehr Performance adressieren exakt die Punkte, die im Markt derzeit zählen.

BYD verfolgt in Europa eine klare Wachstumsstrategie. Mit eigener Batterietechnologie, umfangreicher Serienausstattung und einem technisch aufgewerteten Gesamtpaket will die Marke Marktanteile gewinnen und Vertrauen aufbauen.

Die ersten Auslieferungen sind für Frühjahr 2026 geplant.

Fazit: Lohnt sich der BYD Atto 3 Evo?

Wenn Ihr ein kompaktes Elektro-SUV sucht, das:

über 500 km Reichweite bietet

ultraschnell lädt

optional fast 450 PS liefert

viel Platz für Familie und Alltag bietet

… dann ist der Atto 3 Evo definitiv einen genaueren Blick wert. BYD setzt hier ein klares Signal: Nicht nur mithalten, sondern technisch vorlegen. Und genau das macht den Evo deutlich spannender als sein Vorgänger.