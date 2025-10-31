Benzin und Diesel wurden übers Jahr günstiger, aber der Trend kehrt sich nun offenbar um. Behalten die Sprit-Fachleute recht, droht uns 2026 eine unschöne Entwicklung: eine spürbare Erhöhung des Spritpreises.

Im Februar dieses Jahres kostete der Liter Benzin noch rund 1,75 Euro. In der Folge sank er dann auf etwa 1,65 Euro, beim Diesel ist die Entwicklung ähnlich. Klingt eigentlich gut, doch Experten warnen vor einem Preisanstieg. Und den bemerken wir in der Tat jetzt schon an der einen oder anderen Tankstelle. Die düstere Prognose für 2026 lautet: Die Spritpreise werden spürbar ansteigen!

Diesel und Benzin: Spritpreise ziehen wieder an

Autofahrer müssen sich auf den nächsten Preissprung einstellen – und der steht schon fest. Zum 1. Januar 2026 greift erneut die CO₂-Bepreisung, die fossile Kraftstoffe teurer macht. Der Preis pro Tonne CO₂ steigt von aktuell 55 Euro auf bis zu 65 Euro. Der genaue Wert steht zwar noch aus, doch klar ist: Es wird teurer. Sollte die Obergrenze erreicht werden, verteuert sich Benzin um rund 18,6 Cent, Diesel um 20,5 Cent pro Liter. Der ADAC zieht für seine Berechnungen den Stand von 2021 zum Vergleich heran.

Im Vergleich zu heute wären das rund drei Cent mehr pro Liter, unabhängig vom Kraftstoff. Und wer regelmäßig tankt, weiß: Gerade zum Jahresanfang steigen die Preise ohnehin. Schon 2024 und 2025 zählten Januar und Februar zu den teuersten Monaten – danach folgte jeweils eine leichte Entspannung.

Die 2-Euro-Marke rückt näher

Die CO₂-Abgabe ist aber nur ein Teil der Rechnung. Ölkonzerne nutzen geopolitische Unsicherheiten und Krisen, um ihre Margen zu erhöhen – und Tankstellenbetreiber legen oft noch etwas drauf. Laut Plattformen wie Clever Tanken ziehen die Preise bereits spürbar an. Die Prognose bis Weihnachten: weiter steigend. Wer sparen will, kann immerhin selbst etwas tun – mit ein paar simplen Verbrauchstricks beim Fahren und Tanken.

Übrigens: Mit deutlich günstigeren Preisen ist auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. Der ADAC geht davon aus, dass es 2027 den nächsten großen Aufschlag gibt – dann könnte sich der CO₂-Preis erneut verdoppeln. Das würde bis zu 19 Cent mehr pro Liter bedeuten. Spätestens dann ist die 2-Euro-Marke endgültig erreicht.