Tom by TomTom: Das neue Must-Have für jeden Autofahrer!

Viele von Euch kennen sicher schon den Co-Driver von Ooono – einen kleinen, cleveren Helfer, der Euch im Auto zuverlässig vor Blitzern und Gefahren warnt. Doch jetzt gibt es Konkurrenz auf dem Markt: TomTom bringt mit Tom by TomTom einen neuen Road-Alert-Assistenten heraus, der Euch dabei helfen soll, entspannter und sicherer unterwegs zu sein.

Tom by TomTom: Neuer Konkurrent für den Ooono Co-Driver

Tom by TomTom ist ein kompakter, kabelloser Begleiter, der Euch in Echtzeit vor Gefahren, Staus und Geschwindigkeitsmessungen warnt. Das Ganze funktioniert ganz ohne Abo und lässt sich super einfach in Euer Auto integrieren. Anders als beim Co-Driver von Ooono könnt Ihr mit Tom allerdings keine Gefahrenstellen selbst melden – das übernimmt die TomTom-Community für Euch.

Mit seinen geringen Maßen von 48 x 48 x 14,7 mm passt Tom praktisch in jede Hosentasche und ist schnell installiert. Sobald Ihr losfahrt, startet das Gerät automatisch und verbindet sich per Bluetooth mit der kostenlosen TomTom-App auf Eurem Smartphone. So bleiben Eure Hände am Steuer und Eure Augen auf der Straße – eine sichere Lösung, die Euch aktiv unterstützt, ohne abzulenken.

Davor warnt Euch Tom

Und was genau bekommt Ihr für Warnungen? Tom informiert Euch zuverlässig über Blitzer und Radarfallen, warnt vor Staus, Unfällen und Verzögerungen dank TomTom Traffic und macht Euch auf Baustellen, liegengebliebene Fahrzeuge oder entgegenkommenden Verkehr aufmerksam. So seid Ihr immer bestens informiert, egal ob auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg in den Urlaub oder auf einem spontanen Wochenendausflug.

Auch technisch überzeugt Tom: Das Gerät startet automatisch beim Losfahren, ist kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto und verfügt über eine kompakte, kabellose Bauform mit LED-Rand für visuelle Warnung und zentralem Button. Der Akku hält rund einen Monat, geladen wird bequem über USB-C. Im Lieferumfang enthalten sind alles, was Ihr für den Start braucht: Tom-Warner, USB-C-Kabel, USB-A-Adapter, Halterung und Anleitung. Der Preis ist mit 79,99 Euro einmalig fair kalkuliert – zusätzliche Gebühren oder Abos fallen nicht an.

Tom kann in jedem Auto helfen

Für wen lohnt sich Tom by TomTom besonders? Eigentlich für jeden Autofahrer, der Wert auf Sicherheit, Komfort und stressfreies Fahren legt. Ob Ihr täglich pendelt, regelmäßig lange Strecken fahrt oder nur gelegentlich ins Auto steigt – Tom bietet eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, Eure Fahrten entspannter zu gestalten. Dank der Integration in die TomTom-Community erhaltet Ihr zudem Zugriff auf Echtzeitinformationen aus der größten Fahrer-Community der Welt, mit über 600 Millionen vernetzten Geräten.

Kurz gesagt: Mit Tom by TomTom bekommt Ihr einen smarten Co-Piloten, der Euch aktiv vor Gefahren warnt und Euch dabei hilft, sicherer und fokussierter zu fahren. Die Installation ist kinderleicht, die Kompatibilität mit gängigen Infotainment-Systemen großartig und die Nutzung komplett kostenlos. Einziger Wermutstropfen: Eine Sprachsteuerung gibt es aktuell nicht. Wichtig zudem: Als Blitzerwarner dürft Ihr Tom in Deutschland gemäß Straßenverkehrsordnung nicht nutzen. Wer es doch tut und erwischt wird, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 75 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.