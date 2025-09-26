Turtle Beach ist Euch kein Begriff? Dann könnte sich das dank eines aktuellen Angebots bei MediaMarkt ändern. Hier bekommt Ihr aktuell ein Bundle, das aus einer Gaming-Tastatur, Maus und einem passenden Mauspad besteht. Aktuell zahlt Ihr nicht einmal 50 Euro für das Set und könnt mit wenigen Klicks sogar noch einmal deutlich mehr sparen.

Hersteller Roccat wurde als einige der wenigen "deutschen Marken" im Bereich der Gaming-Peripherie bekannt. Im Jahr 2019 war hier allerdings Schluss und Turtle Beach hat das Unternehmen übernommen. Dementsprechend dürften sich Roccat-Fans über ein aktuelles MediaMarkt-Angebot* besonders freuen. Denn hier bekommt Ihr nicht nur eine starke Gaming-Tastatur, sondern eine passende Maus und ein Mauspad im finalen Ausverkauf geboten.

Affiliate Angebot Turtle Beach Gaming-Bundle

Roccat oder Turtle Beach? Das bekommt Ihr im Bundle

Schauen wir uns zunächst das Set etwas genauer an. Ihr bekommt hier die Turtle Beach Magma Gaming-Tastatur. Beim Blick aufs Design wird schnell klar, dass es sich hierbei nur um das ehemalige Modell von Roccat handel kann. Sie bietet leise Membrantasten und zeichnet sich vor allem durch das einzigartige Design ab. Wie alle Zocker wissen, macht RGB-Beleuchtung den echten Pro-Gamer aus. Deshalb hat sich Roccat Turtle Beach hier für eine transluzente Oberseite samt 5-Zonen-Beleuchtungseinheit entschieden.

Die Tastenanschläge fühlen sich geschmeidig an und vor allem zum Tippen netter Worte bei einem verlorenen Spiel eignen sie sich hervorragend. Neben der bekannten Tastatur findet sich auch die Turtle Beach Gaming-Maus Pure SEL im Set. Angelehnt an die Kone-Mäuse, die vor allem auf ein geringes Gewicht in Verbindung mit einer hohen DPI-Zahl setzten, bietet auch die Pure SEL einen 8K-DPI-Sensor sowie eine Abtastgeschwindigkeit von 200 IPS. Natürlich ist die Maus ebenfalls beleuchtet. Zu guter Letzt erwartet Euch noch ein Gaming-Mauspad mit Stoffoberfläche.

Lohnt sich das Gaming-Set von MediaMarkt?

Während die Tastatur nicht nur Roccat-Fans erfreuen, erzeugen die Maus und das Mauspad eher ein "nice to have"-Gefühl. Beide funktionieren, aber Gamer dürften hier weniger auf ihre Kosten kommen. Dennoch ist der Deal richtig spannend. Im Zuge der "Raus damit"-Aktion* bietet MediaMarkt das Turtle Beach-Bundle nämlich für gerade einmal 46,99 Euro an. Seid Ihr zudem Mitglied im Treueprogramm des Elektronikfachmarktes, wird es noch einmal günstiger.

Affiliate Angebot Turtle Beach Gaming-Bundle

Fehlt Euch diese Mitgliedschaft, könnt Ihr mit wenigen Klicks und völlig kostenlos bei myMediaMarkt teilnehmen*. Dadurch spart Ihr zusätzlich 9,40 Euro und Ihr zahlt gerade einmal 37,59 Euro für das kabelgebundene Gaming-Bundle*. Die Tastatur allein kostet im Netz aktuell mindestens 43,99 Euro. Hier bekommt Ihr jedoch noch eine Maus und ein Mauspad "gratis" dazu. Versandkosten fallen hier ebenfalls keine an. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen: Die gesamte Aktion* läuft nur noch bis zum 30. September.

Was haltet Ihr von dem Set? Habt Ihr Roccat-Peripherie genutzt oder war der Hersteller nichts für Euch? Lasst es uns wissen!