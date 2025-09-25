Auch in dieser Woche finden sich wieder allerhand spannende Angebote bei Lidl. Besonders ein Deal hat es uns angetan. Der Discounter verkauft gerade ein Küchengerät, das zu den Trendprodukten 2025 zählen dürfte.

Der Sommer ist vorbei. Das graue Nass hält Einzug in Deutschland und vor allem in meiner Heimatstadt (Wuppertal) haben wir seit Tagen keine Sonne mehr gesehen. Im Herbst werden allerdings auch beliebte Geräte aus dem Sommer deutlich günstiger. Möchtet Ihr also antizyklisch kaufen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ein gutes Beispiel hierfür ist das aktuelle Angebot von Lidl. Hier bekommt Ihr ein echtes Trend-Küchengerät zum herbstlichen Sparpreis* geboten.

Slushi-Maschine vom Discounter: Was taugt das Gerät?

Das Küchengerät stammt, wie könnte es anders bei Lidl sein, von Silvercrest. Sie bietet ein Fassungsvermögen von 1,9 Litern und arbeitet mit einer Leistung von 220 Watt. Getränke bleiben bis zu 12 Stunden kühl und für die nächste Party eignet sich vor allem die Möglichkeit, Cocktails oder Milchshakes zuzubereiten. Dank fünf Automatikprogrammen ist das Ganze zudem recht simpel. Diese teilen sich auf in Slush, Frappé, Milchshake, Cocktail und Wein. Große Unterschiede zur Ninja Slushi finden sich also auf den ersten Blick nicht wirklich.

Das Marken-Produkt bietet ein größeres Fassungsvermögen und ist in der Zubereitung etwas flotter unterwegs. Zusätzlich bieten die höhere Konsistenzkontrolle und die "Intuitive Controls" einen echten Komfort-Pluspunkt. Die Reinigung bei Silvercrest erfolgt dafür über einen integrierten Reinigungsmodus. Das Discounter-Modell ist also perfekt für Menschen geeignet, die Wert auf ein Gerät legen, das vor allem für den täglichen Heimgebrauch konzipiert wurde und ohne viel Schnickschnack auskommt.

Silvercrest Slushi-Maschine: Der Preis-Killer von Lidl

Die Slushi-Maschine von Lidl* bietet ein geniales Preis-Leistungs-Verhältnis. Regulär werden 199 Euro fällig. Allerdings senkt der Discounter den Preis gerade noch einmal um 25 Prozent. Dadurch zahlt Ihr nur noch 149 Euro für die Silvercrest SSM 220 A1*. Wie üblich kommen hier allerdings noch einmal 5,95 Euro für den Versand obendrauf. Günstiger gab es das Gerät laut Idealo bisher ebenfalls nicht.

Entscheidend ist jedoch der Preisunterschied zum Branchenprimus. Die Ninja Slushi kostet aktuell mindestens 269,99 Euro*. Sie liegt damit 120 Euro über dem aktuellen Angebotspreis für das Lidl-Modell*. Legt Ihr Wert auf eine echte Premiumlösung kommt Ihr um dieses Modell wohl kaum herum, für Einsteiger und Menschen, die es einfach mögen, ist die Silberrest-Variante von Lidl aber definitiv eine gute Wahl. Vor allem dann, wenn sie zu diesem Preis erhältlich ist.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Ninja Slushi trotz des deutlich höheren Preises die sinnvollere Wahl? Lasst es uns wissen!