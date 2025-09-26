Der Discounter Lidl verkauft aktuell wieder einen beliebten Kaffeevollautomaten von Philips zum besonders günstigen Preis. Neben einem Keramikmahlwerk bietet das Gerät auch die bekannte SensorTouch-Bedienoberfläche. Gerade bekommt Ihr das Küchengerät mit 53 Prozent geboten.

Kaffee gehört für mich zum Tag wie das Putzen meiner Zähne oder die Sparziergänge mit meinem Hund. Ohne das magische schwarze Getränk funktioniere ich einfach nicht richtig. Da ich jedoch von Grund auf faul bin, sind Kaffeevollautomaten meine besten Freunde. Per Knopfdruck zum Kaffee – genial. Vor allem die simple Bedienung und die Vielzahl von Zubereitungsoptionen machen die Küchengeräte sowohl für Neulinge als auch Einsteiger richtig interessant. Mit dem Philips Latte Go EP2230/10 bietet Lidl* jetzt ein solches Modell zum Sparpreis an.

Affiliate Angebot Philips Latte Go EP2230/10 Der Kaffeevollautomat ist jetzt so günstig wie nie!

Kaffeevollautomat im Angebot – Das bietet der Philips Latte Go EP2230/10

Der Kaffeevollautomat richtet sich vor allem an Einsteiger. Hier habt Ihr zwar nicht ganz so viele Einstellungsmöglichkeiten, wie bei einem Gerät für 2.000 Euro, dafür lauft Ihr auch nicht Gefahr, dass Ihr eventuell einen Kaffee braut, den nicht einmal die Bahn verteilen würde. Bedeutet: Kostspielige Kaffeevollautomaten sollten von Neulingen erst einmal außen vor gelassen werden. Möchtet Ihr jedoch in die Welt der Kaffeevollautomaten einsteigen, ist der Philips Latte Go EP2230/10 bestens geeignet.

Die SensorTouch-Oberfläche ist recht selbsterklärend und bietet Euch die Zubereitung von drei Kaffeespezialitäten per Knopfdruck. Möchtet Ihr hier Anpassungen vornehmen, könnt Ihr aus 12 Mahlgradstufen auswählen. Laut Philips hält das Keramikmahlwerk zudem bis zu 20.000 Tassen Kaffee stand. Damit die Kalkbildung keine Überhand nimmt, findet sich im 1,8 Liter großen Wassertank ein Anschluss für einen AquaClean-Filter. Mit dem "LatteGo"-Zusatz wird zudem die Milch für Euren Cappuccino aufgeschäumt.

Lohnt sich das Discounter-Angebot zur Küchenmaschine?

Klar ist, dass erfahrene Vollautomaten-Enthusiasten hier nicht auf ihre Kosten kommen. Doch für die bereits erwähnte Zielgruppe der Philips-Maschine für 299 Euro* richtig spannend. Der Vollautomat ist immer wieder für rund 340 Euro erhältlich. Allerdings fiel der Preis zuletzt am Black Friday 2024 unter 300 Euro. Nun belebt der Discounter den Deal erneut. Die UVP von 649,99 Euro verlangt zwar niemand mehr, allerdings kostet das Gerät beim nächstbesten Händler derzeit rund 346 Euro.

Zu den 299 Euro kommen noch einmal 5,95 Euro Versandkosten obendrauf. Besitzer der Lidl-Plus-App können sich diese allerdings auch sparen. Habt Ihr also Interesse an dem Gerät, solltet Ihr hier schnell zuschlagen. Erfahrungsgemäß sind solche Deals nur in begrenzter Stückzahl verfügbar.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Besitzt Ihr bereits einen Kaffeevollautomaten? Lasst es uns wissen!