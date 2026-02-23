In den letzten Jahren hat sich das Amazfit-Smartwatch-Sortiment von Zepp über mehrere Serien hinweg rasant entwickelt. Die T-Rex Ultra-Serie debütierte im Jahr 2023 als Premium-Flaggschiff für robuste Wearables. Jetzt, fast drei Jahre später, bekommt sie einen Nachfolger: die T-Rex Ultra 2.

Die neue Version bringt bedeutende Upgrades, darunter einen deutlich größeren Akku, ein helleres Display und Offline-Karten.

Die robusteste T-Rex Ultra bisher

Bei der T-Rex Ultra 2 wurde die bekannte achteckige Lünette mit freiliegenden Schrauben beibehalten, die den Seiten und Ecken einen markanten, militärischen Look verleiht. Das Gehäuse besteht größtenteils aus Titan, einschließlich der Rückseite, um die Uhr trotz des größeren Akkus so leicht wie möglich zu halten (mehr dazu weiter unten).

Die Knöpfe sind ebenfalls aus Titan, während die mittlere Schale aus Polymer gefertigt ist. Die Uhr ist bis 10 ATM wasserdicht, mit Tauchzertifizierung bis 45 Meter, und die Knöpfe sind bis 60 Meter getestet. Eine weitere Verbesserung ist, dass die Ultra 2 bei extremer Kälte bis zu -30°C funktioniert.

Die Amazfit T-Rex Ultra 2 Smartwatch ist für eine Betriebstemperatur von bis zu -30°C ausgelegt.

Das Design setzt die kultige, robuste Form fort, die in der Amazfit-Produktpalette zu finden ist, einschließlich der T-Rex Pro 3, die wir getestet haben. Die Ultra 2 hat jedoch ein größeres Gehäuse und ist mit 51 × 51 mm das breiteste aller Modelle. Zum Vergleich: Die ursprüngliche Ultra maß 47 mm und die T-Rex Pro 3 48 mm.

Die neue robuste Smartwatch ist durch Saphirglas geschützt und verfügt über einen flachen 1,5-Zoll-AMOLED-Touchscreen mit einer maximalen Helligkeit von 3.000 cd/m². Das entspricht der T-Rex Pro 3, ist aber deutlich heller als das Vorgängermodell. Statt einer bildschirmbasierten Taschenlapenfunnktion verfügt die Ultra 2 über eine nach vorne gerichtete LED-Lampe mit SOS-Funktion.

Trotz der größeren Abmessungen wiegt die Ultra 2 mit Silikonarmband 89,2 g. Damit ist sie ähnlich schwer wie die erste Generation und nur geringfügig schwerer als das T-Rex Pro 3 mit 76 g.

30 Tage Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung

Im Inneren hat Amazfit einen 870-mAh-Akku eingebaut, der etwa 74 % größer als beim ursprünglichen T-Rex-Modell ist und bei gleichem Gewicht 170 mAh größer als bei der Pro 3. So werden bis zu 30 Tage im Smart-Modus und 28 Stunden ununterbrochenes GPS- oder Sport-Tracking möglich. Das sind die längsten Ausdauerwerte in der T-Rex-Reihe. Die lange Akkulaufzeit ist sehr nützlich für Abenteurer und Power-User, die häufig Outdoor-Aktivitäten durchführen.

Das Aufladen dauert zwar länger, aber laut Zepp ist die Uhr in weniger als 3 Stunden wieder aufgeladen, was angesichts der langen Akkulaufzeit akzeptabel ist.

Darüber hinaus unterstützt die Uhr jetzt vorinstallierte topografische Offline-Karten. Außerdem gibt es eine größere Speicherkapazität von 64 GB für eure Karten und Musiktitel. Das Gerät unterstützt Dual-Band-Ortung und erweiterte Navigation.

Smartwatch-Funktionen der T-Rex Ultra 2

Die Amazfit T-Rex Ultra 2 verfügt über einen BioTracker-5.0-PPG-Sensor zur Überwachung der Herzfrequenz und anderer Vitaldaten. Er unterstützt auch eine umfassende Schlaf- und Stressüberwachung sowie Einblicke in Hauttemperatur und Blutdruck. Für Fitness-Enthusiasten gibt es neue Sportmodi wie Tourenradfahren, Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen und Freitauchen. Insgesamt stehen über 170 Trainingsmodi zur Verfügung, acht davon mit automatischer Erkennung und Pausenfunktion.

Was die Smartwatch-Funktionalität betrifft, so läuft das Gerät auf Zepp OS 4.0 und wird mit dem AI Zepp Coach und Unterstützung für Mini-Apps geliefert. Ein Mikrofon für Bluetooth-Anrufe und eine Kamera-Fernsteuerungsfunktion für iOS-Nutzer gibt es ebenfalls.

Premium-Preise für die neue T-Rex Ultra 2

Die Amazfit T-Rex Ultra 2 ist bereits in den wichtigsten Märkten erhältlich, unter anderem in den USA. Die Uhr wird in einer einzigen Titan-Farbvariante mit verschiedenen Armbandoptionen angeboten. Sie kostet 549 Euro (549 US-Dollar ind den USA) und ist damit etwa 150 Euro teurer als die ursprüngliche T-Rex Ultra und die T-Rex Pro 3 aus dem letzten Jahr.

Was haltet ihr von der Amazfit T-Rex Ultra 2? Braucht ihr diese robuste Bauweise? Teilen Sie uns eure Meinung in den Kommentaren mit.