Nach der Vorstellung von iOS 26 im September steht nun das nächste Update an. Mit iOS 26.1 liefert Apple einige gezielte Anpassungen und Detailverbesserungen, die Bedienung, Design und Sicherheit betreffen – und auch auf dem iPad und Mac spürbar sind.

Wie in jedem Jahr veröffentlicht Apple im September die großen Software-Updates für seine Hardware. Doch auch nach monatelangen Betaphasen bleibt Raum für Feinschliff und neue Funktionen, die es nicht rechtzeitig in die finale Version geschafft haben. Einige Wochen nach diesem großen Upgrade folgt daher traditionell ein weiteres kleines Update. Dieses Mal steht iOS 26.1 an, das in Kürze erscheinen wird und gezielt an mehreren Stellen nachbessert. Es gibt euch vor allem mehr Optionen für die im September vorgestellten Features.

Mehr Kontrolle über das „Liquid Glass“-Design von iOS 26

iOS 26.1 ist die erste Version mit sichtbaren Neuerungen – allen voran eine erweiterte Kontrolle über das sogenannte „Liquid Glass“-Design.

In iOS 26.1 kannst du bestimmen wie durchsichtig Liquid Glass sein soll

Einige Nutzer störten sich an der starken Transparenz der Bedienelemente. In Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Liquid Glass könnt ihr nun festlegen, ob die Oberfläche durchsichtig (Transparent) oder noch „milchiger“ (Eingefärbt) dargestellt werden soll. macOS Tahoe 26.1 bietet eine identische Option unter Systemeinstellungen > Erscheinungsbild.

iPadOS 26.1 bringt „Slide Over“ zurück

Für iPad-Nutzer gibt es ein willkommenes Comeback: Mit iPadOS 26.1 kehrt das Slide Over-Feature zurück, das in der ersten Version von iOS 26 fehlte. Ihr könnt damit Apps in einem schwebenden Fenster öffnen. Das gelingt etwa über das gedrückte Halten des grünen Buttons in der Fenster-Ampel oder über das Fesnter-Menü. Mit einem Magic Keyboard gelingt der Wechsel per Option + Globus + Pfeiltaste links oder rechts.

Slide Over ist mit iPadOS 26.1 zurück

Darüber hinaus verbessert Apple das Feature „Lokale Aufnahme“, mit dem sich Audio- und Videoaufnahmen direkt auf dem Gerät speichern lassen – praktisch etwa für Podcasts. Unter Einstellungen > Allgemein > Lokale Aufnahme könnt ihr Zielordner und Aufnahmetyp festlegen. Damit könnt ihr Platz sparen, wenn ihr nur eure Sprache und keine Videos benötigt. Neu ist zudem die Möglichkeit, den Eingangspegel eines USB-Mikrofons direkt im Kontrollzentrum zu steuern.

Neue Optionen für die Gesten in iOS 26.1

Auch bei Gesten führt Apple mit iOS 26.1 praktische Änderungen ein. Unter Einstellungen > Kamera lässt sich die bekannte Wischgeste vom Sperrbildschirm deaktivieren. Damit verhindert ihr versehentliche Aufnahmen, zum Beispiel wenn das iPhone in der Tasche ist.

Eine zweite Änderung betrifft Alarme und Timer: Statt einer simplen Tipp-Geste verlangt iOS 26.1 nun ein bewusstes Wischen des Stop-Schiebereglers – eine kleine, aber sinnvolle Maßnahme gegen versehentliches Beenden des Weckers oder Timers. Wer das alte Verhalten bevorzugt, kann es unter Bedienungshilfen > Tippen > Einzeltippaktionen bevorzugen wieder aktivieren.

In der Musik-App ergänzt Apple außerdem eine neue Wischgeste: Die Wiedergabeleiste erlaubt nun das Wechseln zwischen Songs per einfachem Swipe nach links oder rechts.

Auch die automatischen Sicherheitsupdates erhalten mit iOS 26.1 mehr Flexibilität. Unter Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Im Hintergrund ausgeführte Sicherheitsverbesserungen lässt sich nun festlegen, ob dringende Patches automatisch installiert werden – oder ob ihr lieber selbst entscheidet. Über dasselbe Menü können diese Updates bei Bedarf auch wieder entfernt werden.