Ja, die Welt ist im Moment in Aufruhr. Die Preise für Öl und Gas werden mit der Situation im Nahen Osten steigen. Zum Glück gibt es immer noch Dinge, die nichts kosten, wie diese Premium-Apps für iOS und Android, die derzeit umsonst sind.

Ja, die Situation auf der ganzen Welt sieht im Moment ziemlich düster aus. Da kommt eine kleine Aufheiterung in Form von kostenlosen Premium-Apps gerade gelegen. Auch wenn der App Store und Google Play mit Premium-Inhalten gefüllt sind, müsst Ihr nicht immer viel Geld ausgeben. Was nicht viele wissen: Es gibt Apps und Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind. Wir haben die besten kostenpflichtigen Apps gefunden, die Ihr Euch jetzt kostenlos holen könnt, bevor die Angebote auslaufen.

Kostenlose Profi-Apps (Android)

Visitenkarten-Macher: Logo Card ( 5.99 Euro ) – Ich weiß, ich weiß. Wie viele von uns verteilen heutzutage Visitenkarten an Freunde oder neu gewonnene Bekannte? Nun, für den Fall, dass es doch notwendig wird, gibt es eine App, mit der Ihr ohne viel Aufwand eine Visitenkarte erstellen könnt. (4,3 Sterne, 1.51k Bewertungen)

) – Ich weiß, ich weiß. Wie viele von uns verteilen heutzutage Visitenkarten an Freunde oder neu gewonnene Bekannte? Nun, für den Fall, dass es doch notwendig wird, gibt es eine App, mit der Ihr ohne viel Aufwand eine Visitenkarte erstellen könnt. Live oder Die 1: Survival Pro ( 0,99 Euro ) – Ah, ein Leben in der Endzeit, in der Ihr Euch nur mit Eurem Verstand am Leben halten könnt. In einer Umgebung, in der Gefahren von allen Seiten drohen – allen voran Zombies – müsst Ihr alles geben, um am Leben zu bleiben. (3,8 Sterne, 783 Bewertungen)

) – Ah, ein Leben in der Endzeit, in der Ihr Euch nur mit Eurem Verstand am Leben halten könnt. In einer Umgebung, in der Gefahren von allen Seiten drohen – allen voran Zombies – müsst Ihr alles geben, um am Leben zu bleiben. Bookmark Manager – URL manager ( 0,69 Euro ) – Je älter Ihr werdet, desto mehr Lesezeichen sammeln sich an. Das ist unvermeidlich, ganz zu schweigen von der Unmenge von Passwörtern. Nun, heute geht es um Browser-Lesezeichen, die schwierig zu organisieren sein können. Diese App hilft Euch Ordnung zu schaffen und eine Struktur zu schaffen, sodass Lesezeichen leicht auffindbar werden. (3.8 Sterne, 832 Bewertungen)

Kostenlose Premium-Apps (iOS)

Wa Kingyo – Goldfish Pond ( 1,99 Euro ) – Fische zu halten, ist für viele ein Hobby, und die Größe des Aquariums variiert, je nachdem, wie viel Geld und Zeit man bereit ist, zu investieren. Wie wäre es mit einer App, die ein Goldfischbecken simuliert? Das ist, gelinde gesagt, entspannend. (4,4 Sterne, 21 Bewertungen)

) – Fische zu halten, ist für viele ein Hobby, und die Größe des Aquariums variiert, je nachdem, wie viel Geld und Zeit man bereit ist, zu investieren. Wie wäre es mit einer App, die ein Goldfischbecken simuliert? Das ist, gelinde gesagt, entspannend. VidVid Split Video ( $5,99 Euro ) – Was haltet Ihr von einer App, mit der ihr schnell und unkompliziert lange Videos in kurze Clips aufteilen könnt? Diese App ist ideal für Content Creator, die nach einer App suchen, mit der sie Videoinhalte schnell und einfach managen können. (4,5 Sterne, 22 Bewertungen)

) – Was haltet Ihr von einer App, mit der ihr schnell und unkompliziert lange Videos in kurze Clips aufteilen könnt? Diese App ist ideal für Content Creator, die nach einer App suchen, mit der sie Videoinhalte schnell und einfach managen können. Invading Horde ( 0,99 Euro ) – Echtzeitstrategiespiele (RTS) auf einem Smartphone zu spielen, unterscheidet sich sehr vom Spielerlebnis mit Maus und Tastatur.

In diesem Spiel müsst Ihr Eure Basis aufbauen und dafür sorgen, dass die wilde Invasionshorde keinen Fuß fassen kann. Das kann manchmal haarsträubend sein, aber insgesamt bietet das Game eine gute Balance aus Spaß und Herausforderung. (4.7 Sterne, 264 Bewertungen)

Kostenlose Apps und ihre Tücken

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos erhältlich. Leider geben die Entwickler oft nicht an, wie lange diese Angebote gültig sind. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr aber immer einen Blick auf die Seite der App im Store werfen. Manchmal gibt es dort versteckte Fallstricke, auf die Ihr achten müsst.

In-App-Käufe

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Das gilt aber auch für einige kostenpflichtige Apps. Besonders wichtig ist es, darauf zu achten, wenn es sich um Spiele für Kinder handelt.

Genehmigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen sie. Wenn Ihr auf der sicheren Seite sein wollt, solltet Ihr nur die Berechtigungen erteilen, die die App benötigt. Ein Wecker zum Beispiel braucht keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.

Welche der oben genannten Apps werdet ihr installieren?