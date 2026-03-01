Welche Art von Apps haben Sie auf Ihrem Smartphone? Sind es eher Produktivitäts-Apps oder Spiele? Das spielt keine Rolle. Wir stellen Ihnen jede Woche zwei Apps vor, die Sie unbedingt auf Ihrem Smartphone haben sollten, und hier sind sie!

Man könnte meinen, dass so ziemlich jedes einzelne Spielgenre ausentwickelt wurde. Aber was, wenn man ihm einen neuen Dreh gibt? Beispielsweise Schach – davon hat es schon viele Varianten gegeben, aber Shotgun King geht einen ganz neuen Weg. Wer gerne liest, sollte sich den Seriatim Reader ansehen, der das Lesen auf dem Handy viel angenehmer macht.

Kommen wir gleich zu unseren Top-Tipps für diese Woche: ein herausragendes Spiel und ein unverzichtbares Produktivitäts-Tool. Beide sind für iOS und Android verfügbar, damit niemand etwas verpasst.

Shotgun King

Ich bin seit jeher überzeugt, dass die fesselndsten Spiele diejenigen sind, die ein jahrhundertealtes Konzept aufgreifen und es mit einer einzigen, absurden Neuerung komplett auf den Kopf stellen. Shotgun King: The Last Checkmate“ bietet genau das: taktischen Tiefgang gemischt mit einer gesunden Portion Ironie. Die Prämisse ist lächerlich, wie der Titel schon sagt. Ich habe meine gesamte Armee an einen anderen König verloren und habe nur meine treue Schrotflinte, um das Schachbrett zu überwinden – natürlich mit neuen Einsatzregeln.

Ich kann meinen König wie eine normale Schachfigur bewegen oder meine Waffe auf die weißen Figuren abfeuern, die auf mich zukommen. Das Geniale an diesem Spiel? Das Munitionsmanagement und die Nachlademechanik, bei der ich mehrere Schritte vorausdenken muss. Ich muss mich bei jedem Schuss bewegen, um nachzuladen oder auf die richtige Gelegenheit zu warten. Eine einzige Fehleinschätzung kann dazu führen, dass ich von einem Springer festgenagelt oder von einer Dame in die Enge getrieben werde. So fühlt sich jedes erfolgreiche Abräumen wie eine echte Leistung an

Mir gefällt das roguelike Fortschrittssystem, das man zwischen den Etagen antrifft. Nachdem ich ein Spielfeld gesäubert habe, erhalte ich eine Auswahl an Karten, die mir einen Vorteil verschaffen, aber auch dem Feind eine bedeutende Verbesserung bieten. Während ich vielleicht eine zusätzliche Schussweite oder ein größeres Magazin erhalte, könnte der weiße König zusätzliche Gesundheit oder die Fähigkeit, mehr Bauern zu spawnen bekommen. Man muss permanent abwägen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Alles in allem würde ich sagen, dass das Spiel eine lo-fi, pixelige Ästhetik hat, die mich an die klassische Ära der PC-Spiele erinnert. Auf hochauflösenden mobilen Bildschirmen sieht es knackig aus. Das Sounddesign war ebenso zufriedenstellend. Mit dem schweren „Knall“ der Schrotflinte, der einen viszeralen Kontrast zu den leisen, gleitenden Bewegungen der traditionellen Schachfiguren bildet. Am Anfang ist das Spiel etwas gewöhnungsbedürftig, aber der schiere Einfallsreichtum der Spielmechanik macht es schwer, es aus der Hand zu legen.

Seriatim Reader

Die Suche nach dem perfekten mobilen Leseerlebnis? Sie geht weiter. Ich habe noch nie gerne auf meinem Handy gelesen, aber es gibt wohl Momente, in denen es praktisch ist. Seriatim Reader ist beeindruckend und ermöglicht es mir, in einer ablenkungsfreien Umgebung zu lesen. Ich muss sagen, dass diese App wie ein ruhiger Zufluchtsort für das Lesen langer Texte ist. Sie befreit von allem Überflüssigen, so dass ich mich auf den Text konzentrieren konnte, während ich die wesentlichen Anpassungsfunktionen eines E-Readers nutzen konnte.

Ich finde es großartig, dass die App mit vielen Formaten kompatibel ist und einen ausgefeilten Ansatz für die Verwaltung von EPUB und PDF bietet. Die Navigation fühlt sich intuitiv und schnell an. Im Vergleich zu einigen der umfangreicheren, etablierteren Namen ist das eine willkommene Abwechslung. Besonders gut hat mir die detaillierte Kontrolle über Typografie und Layout gefallen. Zeilenabstände, Ränder und Schriftarten lassen sich mit ihr so einstellen, dass die Augen nicht überanstrengt werden.

Praktisch gesehen sind es die Synchronisierungsfunktionen, mit denen Seriatim Reader wirklich glänzt. Er bewältigt große Bibliotheken mit einer Leichtigkeit, die verhindert, dass sich die App träge anfühlt. Ob man nun ein Profi oder ein begeisterter Bibliophiler ist, dieses professionelle Tool fühlt sich erstklassig an, ohne die unnötige Bloatware, die normalerweise der Fluch dieser Kategorie ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Letztendlich bin ich der Meinung, dass sich Seriatim Reader lohnt, weil es nicht versucht, ein soziales Netzwerk oder ein Schaufenster zu sein. Vielmehr handelt es sich um ein spezielles Tool zum Lesen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, die Leistung ist solide, und der Schwerpunkt liegt auf dem Text. Da ich meine Lesezeit schätze und auf meine Aufmerksamkeitsspanne achte, lohnt es sich, diese App auf jedem Smartphone auszuprobieren.