Eines der wohl beliebtesten Shopping-Events im Internet ist der Amazon Prime Day. Wie in den vergangenen Jahren erwartet uns auch 2025 ein zweites Mal die Möglichkeit, tausende Tiefstpreise und Top-Deals zu entdecken. In diesem Artikel halten wir Euch über die aktuellen Angebote auf dem Laufenden und verraten Euch alles, was Ihr zu den Prime Deal Days wissen müsst.
Mit dem zweiten Prime Day läutet Amazon das letzte Quartal des Jahres ein. Neben dem Weihnachtsgeschäft erwartet uns hier natürlich im November noch der Black Friday. Doch den Anfang macht der Versandriese mit seinem beliebten Shopping-Event. In dieser Übersicht verraten wir Euch natürlich, wann das Ganze stattfindet und geben Euch Tipps & Tricks an die Hand, mit denen Ihr mächtig sparen könnt. Außerdem bekommt Ihr eine Auswahl der besten Deals direkt aus der nextpit-Redaktion.
