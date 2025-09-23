Mit dem zweiten Prime Day läutet Amazon das letzte Quartal des Jahres ein. Neben dem Weihnachtsgeschäft erwartet uns hier natürlich im November noch der Black Friday. Doch den Anfang macht der Versandriese mit seinem beliebten Shopping-Event. In dieser Übersicht verraten wir Euch natürlich, wann das Ganze stattfindet und geben Euch Tipps & Tricks an die Hand, mit denen Ihr mächtig sparen könnt. Außerdem bekommt Ihr eine Auswahl der besten Deals direkt aus der nextpit-Redaktion.

Prime Deal Days 2025 im Überblick

Wann findet der zweite Prime Day 2025 statt?

Bereits in den vergangenen Jahren hat Amazon gleich zwei Prime-Day-Events veranstaltet. Während das Erste im Sommer stattfindet und in diesem Jahr ganze vier Tage andauerte, ist die Herbstaktion eher ein Startschuss für anstehenden Deal-Events, die noch auf uns warten. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir hier nicht mit genialen Angeboten überhäuft werden. In diesem Jahr sollen die sogenannten "Prime Deal Days" am 07. und 08. Oktober stattfinden – also nur zwei Tage.

Wie üblich, sind die Angebote nur Prime-Mitgliedern vorbehalten. Es gibt einige Ausnahmen, wie etwa die aktuelle Amazon Music Unlimited-Aktion, allerdings könnt Ihr als Prime-Kunden das Event voll ausnutzen. Neben einem kostenlosen Versand erwarten Euch somit auch exklusive Rabatte, Zugang zu Prime Video und noch mehr Vorteile. Auch die Amazon Visa Card* lohnt sich für Mitglieder deutlich mehr. Denn dadurch bekommt Ihr, wie schon im Sommer, zwei Prozent zusätzliches Cashback auf Euren Einkauf.

Wichtig: Solltet Ihr Prime nicht nutzen wollen, möchtet aber dennoch von den Rabatten profitieren, könnt Ihr einfach ein Test-Abonnement* abschließen. Dieses ist 30 Tage gültig und kann jederzeit von Euch gekündigt werden. Für alle unter 22 gilt dieser Test-Zeitraum sogar für sechs Monate. Solltet Ihr Prime weiterhin nutzen wollen, werden hier monatlich 8,99 Euro fällig. Falls nicht, könnt Ihr es einfach wieder kündigen und dennoch von den Prime Deal Days profitieren.

Unsere Tipps & Tricks zum Sparen

Um beim zweiten Prime Day 2025 keine Top-Deals zu verpassen, lohnt sich eine gute Vorbereitung. Überlegt Euch, was Ihr überhaupt am Prime Day kaufen möchtet. Soll es ein neuer Saugroboter werden oder ist doch der Kühlschrank endlich fällig? Erstellt einfach eine Wunschliste auf Amazon, in die Ihr Eure Favoriten eintragt. So behaltet ihr gezielt im Blick, welche Artikel für Euch relevant sind.

Checkt vorab Preisverläufe über Tools wie idealo oder Keepa, um echte Schnäppchen von Scheinrabatten zu unterscheiden. Besonders bei Großgeräten wie Smart-TVs oder Küchengeräten lassen sich häufig hohe Rabatte erzielen. Falls Ihr Euch nicht ganz sicher seid, welches Gerät zu Euch passt, empfiehlt sich ein Blick in die Testberichte auf nextpit.

Welches Smartphone darf es sein? Die besten Handys im Test & Vergleich

Während der Prime Deal Days gilt zudem: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Viele Top-Angebote sind nur als Blitzdeals oder über limitierte Coupons verfügbar. Behaltet also Produktseiten im Blick und sichert Euch Rabatte direkt. Lasst Euch nicht frustrieren, wenn ein Deal schnell vergriffen ist – häufig gibt es Nachschub oder andere Händler, wie etwa MediaMarkt, ziehen beim Preis nach. Außerdem solltet Ihr Bewertungen auf Amazon mit Vorsicht genießen, da diese teilweise anderen Varianten Eures Wunschgerätes zugeordnet sind.

Tipp: Beobachtet die Preise auch nach dem Event. Oft sind Restposten weiterhin reduziert. Zudem bietet Amazon eine Differenz-Erstattung an. Sollte Euer gekauftes Produkt in einem gewissen Zeitraum (meistens bis zu einigen Tagen nach dem Prime Day) günstiger werden, erhaltet Ihr die Differenz auf Euer Konto. Solltet dies nicht automatisch geschehen, lohnt sich der Kontakt zum Amazon-Kundenservice.

Möchtet Ihr immer auf dem Laufenden bleiben, könnt Ihr Euch für unseren Deals-Newsletter anmelden. Dafür müsst Ihr lediglich wieder etwas nach oben scrollen und die Felder befüllen. Hier halten wir Euch ebenfalls über die besten Angebote auf dem Laufenden.

Die besten Angebote am Prime Day

Natürlich dürften die meisten von Euch auf den Artikel geklickt haben, um über aktuelle Deals informiert zu werden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es diese allerdings nur bedingt. Zum Prime Day selbst werden wir den Artikel natürlich an dieser Stelle aktualisieren und Euch in verschiedenen Kategorien, wie Smartphone, Smart Home, Gaming oder Audio, die interessantesten Angebote präsentieren.

Dennoch gibt es bereits jetzt erste Anzeichen auf durchaus spannende Deals. So könnt Ihr Euch als Prime-Mitglieder aktuell vier Gratismonate Amazon Music Unlimited* schnappen. Auch nicht Prime-Kunden bekommen gerade drei Monate umsonst geboten. Leseratten hingegen dürfen sich über 90 Tage kostenloses Kindle Unlimited* freuen. Bereits jetzt könnt Ihr aktuelle Angebote bei Amazon* entdecken. Eine kleine Auswahl der ersten Deals findet Ihr nachfolgend:

Wie ist es bei Euch? Nutzt Ihr den Prime Day aktiv oder wartet Ihr lieber auf den Black Friday? Sind solche Deal-Events überhaupt relevant für Euch? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!