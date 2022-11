Casa Casi 76: Fake mich, aber deep!

Wir haben eine Scharte auszuwetzen, nachdem wir letzte Woche keinen Podcast abliefern konnten. Auch heute fehlen Fabi und Palle erneut, die treulosen Tomaten. Dafür hat mein lieber Kollege Stefan ausgeholfen, um über Deepfakes zu debattieren. Über diese Verstärkung war ich auch dankbar, denn so war ich deutlich besser gewappnet für unseren Talkgast Martin.

Der arbeitet als Principal Consultant bei der TNG Technology Consulting GmbH – also eigentlich. Tatsächlich ist er aber Teil des "Innovation Hacking Teams" im Unternehmen und mit hochinteressanten Projekten betraut. Von einigen berichtet er uns auch im Gespräch.

Pushing Deepfakes to the Limit

In der Casa-Casi-Folge-13 und zuletzt auch in der Bruce-Willis-Folge haben wir ja schon viel über Deepfakes geredet. Das, was Martin mit seinem Team anstellt, ist aber nochmal eine ganz andere Nummer. Wir sind gewohnt, dass eine KI trainiert wird, um aus Person A im Video Person B zu machen. Die TNG-Jungs erstellen diese Deepfakes aber in Echtzeit! Das bedeutet, dass wir nicht mehr nur über vorproduzierte Clips sprechen, sondern darüber, dass diese Fakes künftig auch in Videocalls möglich sein werden.

Wie immer bei Themen dieser Art schwanken wir auch dieses Mal wieder zwischen neugierig und besorgt. Es ist schon crreepy, sich vorzustellen, dass wir künftig weder in einer Videokonferenz noch bei einem Videoanruf sicher sein können, ob wir tatsächlich mit der Person sprechen, die wir sehen.

Aber genau deswegen ist es so wichtig, dass sich Experten wie die von TNG mit dem Thema befassen und vor allem laut darüber reden. Das macht Martin regelmäßig. Er hat sich international einen Namen gemacht, dabei die Titel "Intel Software Innovator", Intel Blackbelt Software Developer" und "Oracle JavaOne Rockstar" verliehen bekommen und war zuletzt auf KI-Konferenzen als Sprecher eingeladen.

Sowohl bei der AI Dev World in San Jose (Kalifornien) als auch der Caribbean Developer Conference in Punta Cana (Dominikanische Republik) hielt er seinen Vortrag: “Pushing Deepfakes to the Limit - Fake video calls with AI”. Falls Ihr Euch fragt: Ja, ich bin ein bisschen stolz, dass Martin sich für uns ein wenig von seiner kostbaren Zeit freischaufeln konnte. Übrigens berichtet er auch im Fernsehen über Deepfakes: