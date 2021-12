Gerücht: Hält Samsung mit dem Galaxy S22 an aggressiver Preispolitik fest?

Aktuellen Gerüchten zufolge soll das neue Samsung Flaggschiff der günstigen Preispolitik folgen.

Das Samsung Galaxy S22 wird nur knapp einen Monat nach dem Samsung Galaxy S21 FE erscheinen.

Laut Analysten soll der Preis für das Galaxy S22 bei circa 850 Euro liegen.

Das Samsung Galaxy S22 wird im kommenden Jahr erscheinen. Der genaue Preis ist noch nicht veröffentlicht worden, daher werden immer wieder Gerüchte gestreut. Momentan gibt es eine Behauptung, die sehr realistisch klingt. Es wird vermutet, dass das neue Samsung Galaxy S22, ähnlich wie das Galaxy S21, für circa 850 Euro auf dem Markt erscheinen wird. Der Grund für diese Annahme besteht in der bisherigen Preispolitik des koreanischen Konzerns.

Die Galaxy-S22-Reihe wird für Februar erwartet. Im Bild das mögliche Design des S22 Ultra. / © Technizo Concept / LETSGO DIGITAL

Gefährdet das S21 FE den Preis des S22?

Das Samsung Galaxy S21 FE wird voraussichtlich im Januar veröffentlicht. Also nur einen Monat vor dem erwarteten Erscheinen des Samsung Galaxy S22. In Anbetracht, dass letztes Jahr bereits das Galaxy S20 FE einige Zeit vor dem Galaxy S21 erschien und rund 200 Euro günstiger zu haben war, sollte man nicht direkt davon ausgehen, dass der Release der Fan Edition in diesem Jahr eine negative Einwirkung auf den Preis des Galaxy S22 haben wird. Im Gegenteil: Experten gehen eher davon aus, dass der Preis des Galaxy S21 FE geringer ausfallen wird, um trotz des neuen Smartphone-Lineups interessant für die Kunden zu sein.

Es bleibt also abzuwarten, wie der Preis am Ende aussieht und ob sich das Gerücht bewahrheitet. Mehr dazu dürften wir allerdings schon bald erfahren. Vom 5. Januar bis zum 8. Januar 2022 findet in Las Vegas die CES 2022 statt, auf der voraussichtlich auch das neue Samsung Galaxy S21 FE vorgestellt wird. Wir sind gespannt, ob die aggressive Preispolitik von Samsung beibehalten wird oder ob das Galaxy S22 aufgrund des zeitnahen Releases der Fan-Edition doch noch einmal teurer wird, als bisher angenommen. Schaut also gerne auf Nextpit.de rein, um keine Infos der Messe zu verpassen!

Was haltet Ihr von den verhältnismäßig günstigen Preisen von Samsung? Glaubt Ihr, dass sich die Fan-Edition durchsetzen kann? Schreibt es in die Kommentare!