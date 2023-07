Zögernde Rückkehrer: Warum Arbeitnehmer nicht ins Büro zurückkehren wollen

Der Ausbruch der weltweiten Pandemie Anfang 2020 hat jedoch alles verändert. Praktisch über Nacht arbeiteten Hunderte von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in ganz Deutschland von ihren Sofas und Gästezimmern, von ihren Küchentischen und von jedem anderen Ort aus, an dem sie sich niederlassen konnten.

Es war ein monumentales, ungeplantes Experiment in vielerlei Hinsicht – technisch, beruflich und sozial –, aber es dauerte nicht lange, bis sich die Erkenntnis durchsetzte: Trotz gewisser Einschränkungen war es mit der Arbeit im Büro vergleichbar und sogar vorzuziehen. Anders ausgedrückt: Es gab kein Zurück mehr.

Laut einer Studie von Eurostat und der EU werden im Jahr 2023 30 Prozent der Beschäftigten regelmäßig von zu Hause aus arbeiten. In der IT-Branche und anderen wissensbasierten Berufen wird am häufigsten von zu Hause aus gearbeitet, in der verarbeitenden Industrie seltener. Dennoch gibt es diese Option für Arbeitnehmer:innen in diesem Bereich, was der traditionellen Weisheit widerspricht und zeigt, dass die Arbeitgeber diese Option nach Möglichkeit anbieten.

Die neue Art des Arbeitens mag aus einer Krise heraus entstanden sein, aber sie hat eine neue und scheinbar dauerhafte Dynamik geschaffen, die sich durchsetzen wird.

Ein weiterer Beleg für die mangelnde Bereitschaft der Arbeitnehmer:innen, zu einer Vollzeitbeschäftigung im Büro zurückzukehren, ist eine sehr aufschlussreiche Statistik: Der Wunsch nach einer flexibleren Arbeitsorganisation ist einer der beliebtesten Beweggründe für die Arbeitssuche (21 Prozent), nach dem Wunsch nach besseren Karrieremöglichkeiten (27 Prozent) und besserer Bezahlung und besseren Arbeitszeiten (47 Prozent).

Es steht außer Frage, dass Remote- und flexible Arbeit für die Mehrheit der Arbeitnehmer:innen eine ebenso effektive Arbeitsmethode ist.

Eine Umfrage von Unispace zeigt, wie sich diese Effektivität bemerkbar macht:

Geringerer Zeitaufwand und geringere Kosten für das Pendeln: 98.1 Prozent

Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und die Möglichkeit, persönliche Verpflichtungen zu erfüllen: 92.2 Prozent

Leichterer Zugang zu Wohlfühl-Aktivitäten: 89.3 Prozent

Im Gegensatz dazu räumten die Befragten ein, dass es gewisse Nachteile der Fernarbeit gibt, wenn auch in geringerem Umfang als die oben genannten:

Das Gefühl, sozial von den Kollegen getrennt zu sein: 79.9 Prozent

Fehlender Teamzusammenhalt: 77.9 Prozent

Schwierigkeiten, außerhalb der Arbeitszeiten abzuschalten: 72.6 Prozent

Alles in allem zeigen diese Ergebnisse, warum das Modell der Telearbeit und des hybriden Arbeitens auf dem Vormarsch ist; kurz gesagt, die Vorteile überwiegen deutlich.

Eine separate Studie von Unispace zeigt, dass jüngere Arbeitnehmer:innen weniger zögerlich sind, ins Büro zurückzukehren - 64 Prozent der Arbeitnehmer:innen sind "zögerlich", ins Büro zurückzukehren, aber von den jüngeren Befragten zwischen 18 und 34 Jahren wären 69 Prozent bereit, in Vollzeit an den Arbeitsplatz zurückzukehren.

Auch die Pendelkosten spielen eine Rolle: 80 Prozent der Befragten gaben an, dass sie eher bereit wären, ins Büro zurückzukehren, wenn die Fahrtkosten von ihrem Arbeitgeber übernommen würden.

Sucht Ihr nach Eurem nächsten Job?

In diesem Fall geht das große Experiment vielleicht weiter. Und obwohl von potenziellen Arbeitgebern, vor allem in der Tech-Branche, erwartet wird, dass sie Remote- und Hybrid-Arbeitsplätze anbieten, findet Ihr hier einige herausragende Stellenangebote in der NextPit-Jobbörse, falls Ihr über einen Wechsel nachdenkt.

In Berlin sucht das multinationale Dienstleistungsunternehmen Accenture einen Java Full Stack Developer für sein Accenture Industry X Programm, das Innovationen in einer Vielzahl von Produktbereichen und Branchen vorantreibt. In dieser kreativen und dynamischen Rolle werdet Ihr diese Lösungen mithilfe von hochentwickelten Software-Tools entwickeln und implementieren und dabei mit internen und externen Stakeholdern zusammenarbeiten, um ein Höchstmaß an Softwarequalität und Leistung zu gewährleisten.

In Braunschweig sucht das Softwareberatungsunternehmen msg David zur Verstärkung seines Teams einen IT-Sicherheitsberater ( m/w) mit besonderem Fokus auf das Thema IT-Sicherheit in der Automobilindustrie. Je vernetzter und ausgefeilter die Software in den Fahrzeugen wird, desto größer sind auch die Risiken für Sicherheitsverletzungen. In dieser Rolle werdet Ihr Ansätze zur Verbesserung der Sicherheit in diesem Bereich identifizieren und entwickeln und gleichzeitig die allgemeine Entwicklung und Erweiterung des Cybersecurity-Angebots des Unternehmens vorantreiben.

In München schließlich schreibt der Spezialist für Fernzugriffssoftware TeamViewer die Stelle eines IT Cloud Engineers aus. In dieser Funktion unterstützt Ihr das Team bei der effizienten Wartung und dem unterbrechungsfreien Betrieb der IT-Systeme und des internen Unternehmensnetzwerks. In dieser Funktion entwerft und implementiert Ihr neue Konzepte und Lösungen für den effizienten Betrieb der Cloud-Infrastruktur von TeamViewer, überwacht die Wartung und Upgrades und seid der Ansprechpartner des Unternehmens für neue Entwicklungen im Cloud-Bereich. Wenn das nach einer Aufgabe für Euch klingt, bewerbt Euch noch heute über die NextPit Jobbörse.

Beginnt Eure Jobsuche noch heute über die NextPit Jobbörse. Dieser Artikel wurde von Doug Whelan geschrieben.