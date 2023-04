3 nützliche Tipps, wie Ihr eine Kündigungswelle überlebt

Wenn Ihr in der Tech-Branche arbeitet, kommt Ihr an den Schlagzeilen über Entlassungen nicht vorbei.

Das geht los bei Meta, das im Rahmen seines selbst auferlegten "Jahres der Effizienz" weltweit Tausende von Mitarbeitern entlässt. Und auch bei Stripe ist noch lange nicht Schluss. Die Firme schnallt nach einem Einstellungsrausch während der Covid-Phase den Gürtel enger, um die gestiegene Nachfrage zu bewältigen, die inzwischen wieder zurückgegangen ist, da die Sperrungen aufgehoben und das normale Leben (und die Kaufgewohnheiten) wieder aufgenommen wurden. Die Tech-Landschaft hat in den letzten Monaten einen seismischen Wandel erlebt.

Das passt zur eindringlichen Warnung von Y Combinator – dem amerikanischen Startup-Accelerator, der Unternehmen wie Stripe, Airbnb und Dropbox ins Leben gerufen hat – an seine Portfolio-Gründer. Demzufolge werde es einen Abschwung geben bei "internationalen Unternehmen, anlagenintensiven Unternehmen, Unternehmen mit geringen Gewinnspannen, Hardtech-Unternehmen und anderen Unternehmen mit hoher 'Burn Rate' und langer Zeit bis zum Umsatz" – verständlich, dass so viele Unternehmen den Gürtel enger schnallen.

Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass Ihr nicht entlassen werdet, vor allem, wenn das Unternehmen, für das ihr arbeitet, in finanziellen Schwierigkeiten steckt und ganze Abteilungen wie Personalbeschaffung, Marketing oder Vertrieb umstrukturieren muss. Aber es gibt einige Dinge, die Ihr in der Zwischenzeit tun könnt, um Euch als fester Bestandteil Eures Teams und Unternehmens zu positionieren und Eure Karriere zu sichern.

1. Bittet um ein Gespräch

Während einer Umstrukturierung ist Euer Vorgesetzter zweifellos damit beschäftigt, mit seinem eigenen Stress und dem zunehmenden Druck umzugehen in Bezug auf geänderte Ziele und die Herausforderung, diese mit einer schrumpfenden Belegschaft zu erreichen.

Das heißt aber nicht, dass Ihr die Vorgesetzten allein lassen und Euch ohne ihre Hilfe durch eine Phase der Instabilität kämpfen solltet. Bittet stattdessen um ein Treffen (zu einem Zeitpunkt, der ihnen passt), um zu klären, wie Ihr diese Zeit des Wandels am besten bewältigen könnt. Ihr solltet diese Zeit auch nutzen, um kurzfristige Ziele zu formulieren, die erreicht werden müssen, und einen Weg zu finden, sie zu verwirklichen.

2. Lernkurve

Wenn Ihr erkannt habt, dass ein Wandel bevorsteht oder einige Eurer Kolleginnen und Kollegen bereits entlassen wurden, ist es jetzt an der Zeit, Eure eigene Langlebigkeit und Eure Fähigkeiten zu stärken, indem ihr Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten nutzt.

Von der internen Weiterbildung bis hin zur Finanzierung eigener Studien außerhalb des Arbeitsplatzes: Wenn Ihr Euch weiterbildet oder neue fachliche Fähigkeiten erlernt, könnt Ihr nicht nur in Eurer aktuellen Position die Nase vorn haben, sondern Euch auch bewähren, wenn Ihr Euch in Zukunft nach einem neuen Job umschaut.

3. Versteht Euren Stress

Die meisten von uns können zwar auf Tischtennisplatten und unbegrenzte Snacks verzichten. Aber Kürzungen bei anderen Leistungen wie bezahlter Freizeit oder Urlaubstagen können darauf hindeuten, dass ein Unternehmen nicht nur Personal abbaut, um die Bücher auszugleichen.

Wenn ganze Teams verkleinert werden, das Arbeitspensum aber gleich bleibt, sind diejenigen, die die Entlassungen überleben, zusätzlich damit konfrontiert, mit wenig Unterstützung Höchstleistungen zu erbringen.

Dieser zusätzliche Druck kann sich als Stress, Überlastung und Leistungsangst bemerkbar machen und wird als "Schuldgefühl der Überlebenden" bezeichnet. Laut dem Burnout-Index von Yerbo für das Jahr 2022 fühlen sich 62 % der Beschäftigten im Tech-Bereich körperlich und emotional ausgelaugt, und Frauen sind anfälliger für Burnout als Männer.

Deinen Job zu behalten, ist ein Gewinn – aber nicht auf Kosten Eures allgemeinen Wohlbefindens. Wenn Ihr Euch also Sorgen um die Zukunft macht und darüber, wie sich Entlassungen auf Euer Unternehmen auswirken, ist es vielleicht an der Zeit, sich nach einer neuen Chance umzusehen.

Wenn das der Fall ist, ist das NextPit Job-Board der perfekte Ort, um mit der Suche zu beginnen, denn dort findet Ihr Jobs in Tausenden von Unternehmen, die gerade einstellen, wie die drei folgenden.

Senior Software Architect (m/w/d), msg DAVID GmbH, Braunschweig

Als Senior Software Architect(m/w/d) analysiert Ihr in enger Abstimmung mit Kunden und Eurem Projektteam Systemanforderungen, entwerft Systemarchitekturen und unterstützt die Implementierung neuer Strukturen. Außerdem bewertet und modernisiert Ihr bestehende Softwarearchitekturen und beratet Entwicklungsteams in allen Fragen der Softwarearchitektur. Bewerber/innen sollten über mehrjährige Berufserfahrung in der Softwareentwicklung und -architektur verfügen, vorzugsweise in Java, und mit Cloud-Technologien gearbeitet haben. Weitere Details findet Ihr hier.

Machine Learning Engineer (m/w/d)/ Experte für Künstliche Intelligenz, TÜV Informationstechnik GmbH, Essen

Die TÜV Informationstechnik GmbH sucht einen Machine Learning Engineer (m/w/d) zur Verstärkung ihres Teams bei der Analyse verschiedener maschineller Lernmethoden für sicherheitskritische Anwendungen. In dieser Rolle werdet Ihr bekannte Angriffs- und Robustheitsanalysen auf Machine Learning Modelle implementieren und anwenden und die Ergebnisse interpretieren. Ihr werdet auch an innovativen und aktuellen Themen arbeiten und zur Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von KI beitragen. Um Euch zu bewerben, braucht Ihr einen Master-Abschluss in MINT und Berufserfahrung im Bereich des maschinellen Lernens. Ihr solltet mit Frameworks wie TensorFlow, Keras und PyTorch arbeiten und Programmiersprachen wie Python gut verstehen. Die vollständige Stellenbeschreibung findet Ihr hier.

SAP Inhouse Consultant / Application Manager FI m/w/d, SPIE Germany & Central Europe GmbH, Langen

Als SAP Inhouse Consultant beschäftigt Ihr Euch mit der Weiterentwicklung und Pflege einer modernen und zukunftsorientierten Systemlandschaft, einschließlich der Auswahl innovativer Softwareprodukte und deren Umsetzung in die Systemarchitektur. Außerdem führt Ihr Fit-Gap-Analysen durch, erstellt Blueprints und Migrationskonzepte und schult SAP-Anwender und Key-User im FI-Modell. Ihr solltet Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsinformatik studiert haben oder über vergleichbare Berufserfahrung im Finanz- oder Rechnungswesen verfügen und mehr als drei Jahre Erfahrung im Customizing des FI-Moduls mitbringen. Weitere Informationen findet Ihr hier.

Sichert Eure Karriere noch heute, indem Ihr auf der NextPit-Jobbörse nach einem neuen Job sucht. Dieser Artikel wurde verfasst von Aoibhinn Mc Bride.