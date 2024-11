Das Aqara U200 fällt weiter im Preis. Mittlerweile hat auch tink nachgezogen und bietet Euch das smarte Türschloss mit einem Gutschein an, wodurch Ihr nicht einmal mehr 170 Euro zahlt. Wie gut der Deal wirklich ist, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Erst vor wenigen Tagen hat Nuki sein neues Smart Lock Ultra vorgestellt. Mit einem Kostenpunkt von 369 Euro ist das Smart-Home-Gadget jedoch alles andere als preiswert. Es ist also die perfekte Zeit, um sich auch bei anderen Herstellern umzuschauen. Besonders spannend ist hier gerade das Aqara U200, das Ihr bei tink aktuell so günstig wie nie bekommt. Der Deal umfasst sogar ein ganzes Bundle, bei dem Ihr nicht nur das smarte Türschloss, sondern auch einen Akku, das Keypad, einen NFC-Chip und eine Holzoptikblende erhaltet.

Das beste elektronische Türschloss?

Das Aqara U200 lässt sich recht unkompliziert installieren und der Fingerabdrucksensor des mitgelieferten Keypads funktioniert makellos. Zudem bietet Euch das elektronische Türschloss gleich mehrere Möglichkeiten, die Tür zu öffnen. So könnt Ihr per PIN, Finger oder ganz einfach mit dem Smartphone den Zugang zu Eurer Wohnung erhalten. Ebenfalls spannend ist, dass hier keine WLAN-Verbindung nötig ist – alles läuft über Bluetooth.

Der Fingerabdruckscanner des Keypads funktioniert in der Praxis verdammt gut. / © nextpit

Ein weiteres Highlight ist zudem die Matter-Integration, wodurch Ihr das Smart Lock problemlos in Euer Mesh-Netzwerk einbinden könnt. Zusätzlich unterstützt es Apple Home, Alexa und Google Home. In unserem Test zum Aqara U200 ist uns jedoch auch ein negativer Aspekt aufgefallen. Denn das Öffnen der Tür via Fingerabdruck-Sensor verläuft langsamer, als bei den anderen Methoden. Dafür erkennt es Euren Abdruck selbst dann, wenn Eure Hände nicht vollständig sauber sind.

Aqara Smart Lock U200 unter 170 Euro

Der Online-Shop tink bietet Euch zwei Kit-Varianten an. Hier unterscheidet sich lediglich die Farbe des Bundles – Schwarz oder Silber. In beiden Fällen erhaltet Ihr allerdings eine Blende, falls Ihr doch lieber auf eine Holzoptik setzen möchtet. Sie kosten Euch jeweils 169,95 Euro, wodurch Ihr hier gerade so günstig, wie bei keinem anderen Händler unterwegs seid. Um den Preis zu erreichen, müsst Ihr im Warenkorb lediglich den Code "AQARA10" eingeben.

Preislich seid Ihr hier also richtig gut dabei. Denn der nächstbeste Preis für das Angebot liegt während der Black Week bei 179 Euro. Der bisherige Bestpreis dagegen bei 184 Euro. Selbst das Nuki Smart Lock 3.0 gibt es momentan erst ab 200 Euro im Netz. Die hohe Kompatibilität dank Matter-Integration und die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten lassen dieses Angebot also zu einem echten Preis-Leistungs-Tipp aufsteigen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das smarte Türschloss von Aqara zu diesem Preis eine sinnvolle Anschaffung? Lasst es uns wissen!