9,2 von 10! Das ist der beste Krimi aller Zeiten

Wer sich einen Kriminalfilm ansehen möchte, erwartet spannende Wendungen, tiefgründige Charaktere und unvergessliche Geschichten. Doch unter all den fesselnden Erzählungen gibt es nur einen Film, der an der Spitze des Genres steht. Einer, der sich in die Herzen der Zuschauer gebrannt hat. Wir verraten, um welchen Film es sich handelt und wo sich das zeitlose Meisterwerk streamen lässt.

Auf der Plattform IMDb, die unzählige Filme und Serien weltweit katalogisiert, wird der Wert eines Films durch die Augen der Zuschauer gemessen. Denn sie sind es, die Neuerscheinungen und Klassiker bewerten – und das nicht zu knapp. Mit 2,1 Millionen Stimmen und einer herausragenden Gesamtwertung von 9,2 von 10 möglichen Sternen positionierte sich ein Krimi nicht nur an der Spitze seines Genres, sondern auch als zweitbester Film der Welt. Zumindest laut der IMDb-Top-250-Filmliste. Die Rede ist vom 1972 erschienenen Francis Ford Coppola-Klassiker "Der Pate".

Beliebtester Krimi, den es jemals gab

Die Handlung beginnt mit dem Mafiaboss Don Vito Corleone, meisterhaft verkörpert von Marlon Brando. Dieser wird bei einem Anschlag schwer verletzt und ist geschwächt. Um ihn und deine Familie zu beschützen, beschließt sein jüngster Sohn und Weltkriegs-Veteran Michael (Al Pacino), selbst zum Mörder zu werden. Eine Entscheidung, die weitreichende Folgen haben wird.

Bei der Oscarverleihung 1973 erhielt „Der Pate“ gleich drei Oscars; darunter auch den prestigeträchtigsten für den besten Film. Ein früher Erfolg, der fließend in einen Kultstatus überging. Lediglich einem weiteren Film gelang es, den Krimi bewertungstechnisch zu übertreffen. Und auch das nur knapp. So erhielt "Die Verurteilten" aus dem Jahr 1994 eine Wertung von 9,3 von 10 möglichen Sternen. Was unter anderem an der herausragenden schauspielerischen Leistung von Tim Robbins und Morgan Freeman lag.

Streamingmöglichkeiten für den Klassiker

Unterm Strich ist "Der Pate" nicht nur zeitlos, sondern auch ein bedeutendes Stück Filmgeschichte. Egal, ob man alte Erinnerungen aufleben lassen oder den Klassiker zum ersten Mal entdecken möchte, der Krimi ist ein absolutes Must-Watch für jeden Filmliebhaber. Derzeit ist der Streifen auf mehreren Streamingdiensten verfügbar, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen. Ihr könnt den Film auf folgenden Plattformen streamen:

Netflix

Paramount+

Arthaus+

Wer den Krimi auf einer anderen Plattform leihen oder kaufen möchte, muss mit einem Preis zwischen 4 und 7 Euro (Verleih) oder 9 und 10 Euro (Kauf) rechnen.