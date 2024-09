Wenn Ihr mehr Leistung im Homeoffice oder beim Zocken benötigt, aber nicht viel Platz habt, solltet Ihr jetzt aufpassen. Mit den brandneuen Mini-PCs von Geekom* bekommt ihr genau das. Ein Plus an Leistung im Handtaschenformat. Was die neuen Modelle ausmacht, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Neue Modelle mit avancierter Grafik und Kühlsystem

Zu vergünstigten Preisen bereits jetzt vorbestellbar

Noch bis zum 25. September extra Rabatt sichern