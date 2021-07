Galaxy Z Fold 3 & Flip 3: Samsung leakt Namen neuer Foldables selbst

Samsung hat neue Versionen seiner Good-Lock-Module vorgestellt. Dabei bestätigte der Hersteller die Namen seiner neuen Foldables. Somit wissen wir, dass der Hersteller am 11. August tatsächlich das Galaxy Z Fold 3 und das Z Flip 3 vorstellen wird.

Es gibt neue Hinweise auf Samsungs neue Foldables, die überraschend von Samsung selbst stammen. Denn die Kollegen von TizenHelp konnten die Namen "Galaxy Z Fold 3" und "Galaxy Z Flip 3" auf den Download-Seiten der Module MultiStar, NavStar, Nice Catch und Theme Park finden.

Bei den drei Programmen handelt es sich um Tools, die im Samsung-eigenen Galaxy Store zu finden sind. Sie deuten zudem darauf hin, dass beide Foldables ab Werk mit One UI 3.1.1 ausgestattet werden.

NavStar nutzt den Bildschirm des Galaxy Z Fold 3, um Shortcuts für den Wechsel zwischen Apps einzubauen. / © TizenHelp

Darüber hinaus werden sie mit GoodLock exklusive Funktionen bekommen. Während das MultiStar-Update lediglich ein paar Schwächen der Foldables verbessern soll, weisen die anderen drei Module auf neue Features hin. Darunter die Möglichkeit, Icon-Packs im Theme Park zu erstellen und zu importieren.

Das ChangeLog von NavStar führt eine neue Funktion namens "Show task stack" ein, mit der Ihr Apps in Sekundenschnelle von einem Samsung-Gerät auf ein anderes wechseln könnt. Damit ist gemeint, dass Ihr Apps über Verknüpfungen in der Navigationsleiste des Galaxy Z Fold 3 zu einem Tablet wechseln könnt – vorausgesetzt, das Gerät ist nicht für die Gestennavigation konfiguriert.

Die neuen Foldables der Galaxy-Z-Familie werden mit aller Wahrscheinlichkeit auf Samsungs nächstem Galaxy Unpacked-Event vorgestellt. Dieses wird am 11. August unter dem Motto "Get ready to unfold" stattfinden.