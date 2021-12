Gewinner und Verlierer: Oppo begeistert, Android-12-Updates nerven

Was hingegen nicht so gut gelaufen ist, ist das Sammelsurium an Fehlern bei den Android-12-Updates. Google, Samsung und OnePlus bekamen alle den bitteren Beigeschmack von fehlerhaften Updates zu spüren.

Bevor wir jedoch zu den Gewinnern und Verlierern der letzten sieben Tage kommen, könnt Ihr hier noch einmal einige der wichtigsten NextPit-Schlagzeilen der letzten Woche begutachten:

Gewinner der Woche: Oppo Find N

Nach sechs Prototypen hat Oppo diese Woche endlich sein erstes faltbares Smartphone vorgestellt. Das Find N sortiert zwischen dem Galaxy Z Fold 3 und dem Galaxy Z Flip 3 platziert werden und wird so zu einer Art iPhone 13 mini mit flexiblem Bildschirm. Bei den Spezifikationen stechen der Snapdragon 888 und die Kamera hervor, die wir aus dem Oppo Find X3 Pro kennen.

Wir hatten noch keine Gelegenheit, das Gerät in die Hände zu bekommen, aber erste Eindrücke des Geräts sind online und sie könnten nicht besser sein. Marques Brownlee meint: "Das Oppo Find N könnte im Moment das beste faltbare Handy auf dem Planeten Erde sein, zumindest was den Formfaktor angeht."

Robert Triggs von Android Authority unterstreicht: "Das Oppo Find N ist unglaublich stylisch für ein Smartphone, vor allem für ein faltbares", während Sam Byford von The Verge behauptet: "Oppo hat einen Gewinner!!