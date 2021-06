Huawei Watch 3 Pro im Test: Was kann die erste Smartwatch mit HarmonyOS?

HarmonyOS hat eine gute Anzahl von Watchfaces für die Uhr. Allerdings müsst Ihr Euch zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Optionen entscheiden. Mir persönlich hat das Watchface, das Ihr im Bild oben sehen könnt, sehr gut gefallen. Die Shortcuts auf dem Bildschirm sind wirklich praktisch und die relevanten Informationen gut sichtbar. In Bezug auf die Anpassung des Displays bietet Huawei demnächst eine Vielzahl von Optionen an.

Software & Einrichtung: Erstes Wearable mit HarmonyOS

Obwohl ich bereits Smartwatches von verschiedenen Herstellern verwendet habe, ist dies das erste Mal, dass ich ein Huawei-Wearable getestet habe. Ein Vergleich von HarmonyOS mit früherer Software des Herstellers, wie z. B. LiteOS, ist also schwierig. Laut meinem Kollegen Edwin K., der die Huawei GT 2 Pro getestet hat und gerade die Huawei Watch 3 testet, ist LiteOS jedoch konsistenter in der Bedienung als Googles WearOS.

Übrigens: Für eine Premium-Uhr im Wert von 499 Euro ist die Erfahrung mit der Ersteinrichtung des Geräts schrecklich. Huawei muss hier so schnell wie möglich nachbessern, denn das ist der erste Eindruck, den wir von der Smartwatch bekommen:

Es dauerte Stunden, bis sich die Huawei Watch 3 Pro mit dem Handy verbindet – sowohl unter Android als auch mit iOS. Das hängt ganz sicher mit der Integration der verschiedenen Ökosysteme zusammen: Nun müssen sich schließlich HarmonyOS, Android und iOS irgendwie miteinander zurechtfinden.

Über die Health-App greift Ihr mobil auf die Uhr zu, von dort könnt Ihr neue Faces für die Uhr und andere Dienste herunterladen / © NextPit

Darüber hinaus ist das System für Berechtigungen sehr umständlich. Nur um den Dienst "Musik" auf der Huawei 3 Pro zu konfigurieren, waren 15 Berechtigungen und Nutzungsbedingungen des Dienstes nötig. Und das war nur für die Nutzung eines Features. Das Konfigurieren eines Gadgets sollte nicht so lange dauern. Und das ist der Eindruck, den ich von HarmonyOS habe. Man muss sehr viel Zeit dafür aufwenden, um Dienste zu konfigurieren, die eigentlich intuitiv sein sollten.

HarmonyOS muss noch zeigen, was in ihm steckt / © NextPit

Die Uhr arbeitet in Verbindung mit der Huawei Health-App. Diese kennt Ihr vielleicht schon aus Bens Testberichten des Huawei Band 6 und des Honor Band 6. Er lobt die App, die Ihr als erstes herunterladen müsst, um Euer Handy und die Smartwatch zu verbinden. Die Navigation durch das System erfolgt über eine drehbare Krone. Das ist ziemlich praktisch und wird durch Antippen des Bildschirms unterstützt.

Ich muss – wieder einmal – sagen, dass die Bedienelemente einfach nicht intuitiv sind. Sie sind sogar so kontraintuitiv, dass ich erst nach drei Tagen mit der Uhr die Musiksteuerung gefunden habe. Das geschah durch Zufall!

Ich verwende YouTube Music Premium, also höre ich Musik auf dem Telefon nur per Streaming. Meine Musikdateien sind nur auf meinem Computer gespeichert, daher habe ich den HarmonyOS-Musikdienst nicht verwendet.

So waren die einzigen Musiksteuerungsoptionen auf der Uhr Lautstärke, Zurück und Weiter. Ziemlich eingeschränkt, ich hatte keinen Zugriff auf eine Wiedergabeliste oder ein Album.

Ein weiteres Problem, das mir aufgefallen ist: Das System brauchte Tage, um meine Kontakte in der Watch 3 Pro anzuzeigen. Dabei hatte ich die Erlaubnis für den Zugriff direkt nach dem Auspacken erteilt.

Die Nutzung der Huawei Watch 3 Pro als Freisprecheinrichtung überzeugte mich im Test auch nicht so recht. Ich habe die Uhr dabei in Kombination mit meinem Smartphone verwendet und nicht "Standalone" über eine eSIM. Da man den Arm sehr nah an den Mund halten muss, um eine Mindestqualität für das Gespräch zu gewinnen, ist das ganze ziemlich umständlich. Es ist viel praktischer, ein Headset zu verwenden. Außerdem erfordert der Anruf auf dem Handy weniger Klicks.

Die Benachrichtigungen sind ebenfalls sehr inkonsistent. Manchmal erhalte ich sie, manchmal nicht. Außerdem konnte ich den Inhalt nicht lesen oder gar antworten, obwohl wir gute Hardware zur Sprachaufzeichnung vorliegen haben.

Die Huawei Watch 3 Pro ist das erste Gerät von Huawei, das hierzulande mit HarmonyOS veröffentlicht wurde. Und das macht leider nicht viel Lust auf mehr. Da HarmonyOS hier in Verbindung mit Android- und iOS-Geräten arbeitet, fühlt sich das Betriebssystem noch nicht ganz ausgereift an. Hinzu kommt ein noch sehr begrenztes Ökosystem an Diensten. Was also eine großartige Funktion wäre – das Herunterladen von Drittanbieter-Apps aus dem Huawei-Store – endet in Frustration. HarmonyOS muss noch zeigen, was es drauf hat!

Vor der Veröffentlichung dieses Testberichts habe ich auch die Meinungen anderer Magazine gelesen. Dabei wollte ich sicherzustellen, dass es sich nicht um ein problematisches Testgerät handelt. Die Erfahrungen, die andere mit der Pro-Version gemacht haben, sind jedoch sehr ähnlich wie meine.