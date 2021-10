Neue Bilder! So wird das Galaxy S22 Ultra aussehen

Auf Twitter sind neue Renderbilder des Samsung Galaxy S22 Ultra aufgetaucht, bei denen das gezeigte Kameradesign von bisherigen Gerüchten abweicht. Schauen wir uns die Bilder einmal an!

Stattdessen munkelt der Account, dass das Gerät ein Design mit zwei Kamera-Inseln haben wird, das dem der in Vergessenheit geratenen Note-Serie ähnelt. In einem entsprechenden Tweet wird spekuliert, dass das Gerät eine burgunderfarbene Variante erhalten wird. Als Reaktion darauf haben die Renderer von Technizo Concept und LETSGO DIGITAL einen Konzept-Trailer und Renderings erstellt, die das Design zeigen.

Hübsch, oder? Genau das dachten wir auch, als wir es das erste Mal sahen. Bei einem zweiten Blick solltet Ihr einen Blick auf die Kameras werfen. Das zuvor vermutete Design wies einen P-förmigen Kamerabuckel auf, der uns an Flugzeugträger erinnerte. Ja, dieses Design mag für das kommende Flaggschiff (entschuldigt das Wortspiel) angemessen scheinen, aber dieses Gerücht wurde vom großen chinesischen Telekommunikations-Leaker Ice Universe in Frage gestellt.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei nur um spekulative Renderings handelt, die zeigen, wie das Gerät aussehen könnte. Wir hoffen aber, dass wir im Rahmen des Samsung Unpacked 2 am 20. Oktober mehr Informationen an die Hand bekommen werden. Lasst uns direkt auf die neuen Renderings schauen:

Was sonst noch in der Gerüchteküche vor sich geht

Wenn Euch diese Renderings noch nicht genügen, haben wir noch ein paar weitere Informationen. Es wird erwartet, dass das neue S22 mit einem leistungsstarken Exynos-Chip ausgestattet sein wird, der Gerüchten zufolge auch die neueste RDNA-2-Grafikarchitektur von AMD enthält, die auch in der neuen Playstation 5 und der Xbox-Serie zum Einsatz kommt. Wir können davon ausgehen, dass der neue Chip auch im Ultra-Gerät zum Einsatz kommen wird. Darüber hinaus gibt es Informationen darüber, dass der aktuelle Exynos 2100 theoretisch in der Lage ist, eine 200-MP-Kamera zu handeln. Es bleibt also spannend!

Die konkreteste Information, die wir bisher haben, ist die Größe, die bei 6,8 Zoll für das S22 Ultra, 6,06 für das S22 und 6,7 für die S22+-Variante liegen soll. Damit ist die gesamte Produktreihe ein kleines bisschen kleiner als die S21-Modelle.

Was die Kamera betrifft, so hat derselbe Informant frühere Gerüchte über eine Partnerschaft zwischen Olympus und Samsung für das Galaxy S22 "bestätigt", so dass wir gespannt sind, wie sich dies entwickeln wird.

Was meint Ihr? Hättet Ihr Interesse an einem burgunderfarbenen Handy?

Bildquelle und Video Copyright: Technizo Concept / LETSGO DIGITAL