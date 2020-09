Nicht erschrecken: Am 10. September wird gewarnt

Am Donnerstag, den 10. September 2020 findet erstmals in Deutschland der bundesweite Warntag statt. Pünktlich um 11:00 Uhr soll dann ein Probealarm zu hören sein.

Am „Warntag2020“ sollen in diesem Jahr zum ersten Mal alle in Deutschland vorhandenen Warnmittel zeitgleich getestet werden. Dazu gehört neben Hinweisen im Radio, Fernsehen oder durch Sirenen auch ein Test in der „Notfall-Informations- und Nachrichten-App“, kurz NINA. Die App ist kostenlos für Android und iOS erhältlich.

Wie auf der offiziellen Seite zu lesen ist, werden die Meldungen um 11:00 Uhr „zeitgleich in Landkreisen und Kommunen in allen Ländern“ ausgelöst. In einigen Regionen sollen auch Lautsprecherwagen zum Einsatz kommen. Der Bundesweite Warntag ist ein Projekt des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Warntag: Ab sofort jährlicher Test

Der Warntag soll in Zukunft an jedem zweiten Donnerstag im September durchgeführt werden. Ziel ist es unter anderem auf die verschiedenen Warnmittel aufmerksam zu machen und der Bevölkerung die Funktion und Ablauf einer Warnung besser verständlich zu machen.

Der Einsatz der Warn-App NINA wurde vor allem in den vergangenen Monaten ausgeweitet. So informiert die App nicht mehr nur über Naturgefahren oder Unfälle, sondern auch über die aktuelle Situation der Corona-Pandemie.

Deutschland hat mit NINA aber eine gewisse Eigenlösung vorgestellt. Die in jedes aktuelle Smartphone oder auch viele Smartwatches integrierten Warnfunktionen, welche etwa auf sogenannten Cell Broadcasts aufsetzen, kommen bereits in vielen anderen Ländern seit Jahren zum Einsatz. Bei einigen europäischen Nachbarn bildet beispielsweise das EU-Alert die Grundlage, um Notfallmeldungen im Katastrophenfall an alle Smartphone-Besitzer zu versenden. Im Gegensatz zu Apps wie NINA sind keine Datenverbindungen nötig und es muss auch keine eigene App installiert werden.