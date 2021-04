Oppo Find X3 Neo im Test: Ein Blickfang rockt die Benchmarks

Display & Design: Dreh dich um, schöne Maid!

Warum legt Oppo sein Find X3 Neo eigentlich nicht umgedreht in die Verpackung? Die Rückseite der Farbvariante Galactic Silver zeigt beim Hin- und Herwippen ein faszinierendes Spektrum an Farben, das ich mir stundenlang anschauen könnte. Dabei umgreift man ein hochwertig verarbeitetes Handy mit geringen Spaltmaßen, einem guten Vibrationsmotor und einem ziemlich brillanten Display.

Hat mir gefallen:

Sehr hochwertige Verarbeitung mit interessanter Rückseite

Helles AMOLED-Panel

Gute Mischung aus Curved- und Flat-Screen

Schön kompakt (159,9 x 72,5 x 7,99 mm)

Hat mir nicht gefallen:

Rauhe Glasrückseite wirkt wie Plastik

"Nur" 90 Hertz

FHD+-Auflösung

Fingerabdrucksensor recht weit unten

Brillant ist das 6,55 Zoll große Display des Find X3 Neo vor allem, da es ziemlich hell ist! Beim Ablesen in praller Sonne konnte ich das AMOLED-Panel noch immer gut ablesen und Bilder sind aufgrund hoher Kontraste und natürlicher Farben eine Wonne. Lediglich die FHD+-Auflösung könnte Fans von superscharfen Displays ein Dorn im Auge sein.

So eine leichte Kurve gibt's an den Rändern des Displays – aber nur minimal! / © NextPit

Denn mit 402 ppi hat das Find X3 Neo im Vergleich zu den anderen Geräten des Find X3-Lineups die geringste Pixeldichte. Auch mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz haut man im Jahr 2021 keinen mehr von den Socken. Die interessante Farbdichte von 10 Bit, von der Ihr im Find X3 Pro-fitiert gibt's ebenfalls nicht.

Auch spannend: So nutzt Ihr die Mikroskopkamera im Find X3 Pro

Ebenfalls ein kleiner Mangel ist zudem die Positionierung des Fingerabdrucksensors. Wie schon beim Pro-Modell ist dieser recht weit am unteren Bildschirmrand, wodurch die Gefahr des Vornüberkippens groß ist. Davon abgesehen funktioniert der Sensor aber schnell und zuverlässig.

tl;dr: Trotz kleiner Mängel gibt's am Display und an der Verarbeitung des Find X3 Neo im Grunde genommen nix auszusetzen. Ich würde meinen Eindruck vom Oppo-Handy ungefähr gleichauf mit dem Samsung Galaxy S21 verorten – und das will schon was heißen!