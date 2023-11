Oura vs. Ultrahuman vor Gericht: Krieg der smarten Ringe!

Während der weltweite Marktführer im Hinblick auf Smartphones sich mit seinem Samsung Galaxy Ring noch bis zum Launch des Galaxy-S24-Trios im Januar 2024 Zeit lässt, haben Oura als auch Ultrahuman ihre smarten Finger-Accessoires präsentiert, bzw. bieten diese zum Verkauf an. Dieser jungfräuliche Markt weckt gewisse Begehrlichkeiten, welche im Fall unserer beiden Hersteller bereits gerichtlich ausgetragen wird.

Smart-Ring-Hersteller Oura verklagt Ultrahuman

Im alten Rom hätte man wohl die Streitigkeiten der beiden aktuell populärsten Smart-Ring und Gesundheitstechnologie-Unternehmen mit dem Satz begonnen: Lasset die Spiele beginnen! Denn der finnische Hersteller Oura hat nun das indische Unternehmen Ultrahuman vor einem Gericht in Texas verklagt. Die Anschuldigungen sind heftig: Das unter der Leitung von Lifeline Ventures mit einem Startkapital von 2,3 Millionen US-Dollar Unternehmen Oura Health Oy, wirft Ultrahuman vor, die im Smart Ring verwendete Technologie zu kopieren und über ehemalige Oura-Mitarbeiter Zugang zu den firmeninternen Informationen zu erhalten.

Ultrahumans Bemühungen beschränken sich nicht nur auf genannte Verstöße, sondern erstrecken sich auch auf die Einstellung ehemaliger Oura-Mitarbeiter, die Anwerbung aktueller Oura-Ingenieure und möglicherweise auf den Vorteil, dass einige seiner Hauptinvestoren vor der Einführung des Ultrahuman-Rings Zugang zu den geschützten und vertraulichen Informationen von Oura erhalten habe, so das Unternehmen in seiner Klageschrift. De facto kann Oura in seiner Klage die nahezu identische Marketingstrategie, Software, PPG-Sensoren, die Verwendung von Titan und einen verwendeten Akku vom identischen Hersteller vorweisen.

Der Ultrahuman Ring trackt verschiedene Schlafphasen und MET-Aktivitäten. / © Ultrahuman

Beide smarten Ringe erfassen ähnlich einem Fitness-Tracker Gesundheitsdaten wie die Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt, allgemeine Fitness-Tätigkeiten, die weibliche Menstruation und Schlafmuster. Samsung hat bereits angekündigt, mit dem Galaxy Ring gemeinsam mit dem Samsung Galaxy S24, S24+ und dem Samsung Galaxy S24 Ultra seinen eigenen smarten Ring Anfang nächsten Jahres (2024) zu präsentieren.

Aber auch mit boAt ist ein weiterer Kandidat bereits im Rennen. Es wird auf jeden Fall spannend, wer hier am Ende die Nase vorn haben wird. Oura hat bereits prominente Fans wie Jennifer Aniston und Kim Kardashian für sich gewinnen können.

Der nächste Smart Ring macht sich auf, die Fitness-Tracker zu verdrängen! / © boAt

Und – was ist Euer Tipp? Wird Oura mit seiner Klage am Ende Recht bekommen? Wer von Euch plant bereits, sich einen smarten Ring zuzulegen? Schreibt uns doch Eure Meinung unten in die Kommentare.