Amazon Prime Day 2021: Das sind die besten Kopfhörer-Deals

Neues Paar Kopfhörer gefällig? Dann solltet Ihr überlegen, ob Ihr diese nicht am 21. oder am 22. Juni kaufen solltet. Denn Heute und Morgen findet der Amazon Prime Day 2021 statt. Zum Schnäppchenfest gibt es viele Over-Ear-Kopfhörer, True-Wireless-Headphones und sonstige Audio-Wearables reduziert.

Neben Smartphone-Angeboten, Wearables und weiteren Deal-Kategorien zeige ich Euch nachfolgend die besten Audio-Deals. Dabei schaue ich die Angebote von Amazon durch und prüfe jedes Angebot über die Preissuchmaschine Geizhals.de. Damit Ihr nicht alle Deals durchschauen müsst, orientiere ich mich an den beliebtesten Kopfhörer-Bauformen.

Over-Ear-Kopfhörer

Starten wir mit den besten Angeboten für Over-Ear-Kopfhörer. Seid Ihr mit Kopfhörern so gar nicht vertraut, sind das große Bügelkopfhörer, die Eure Ohren voll und ganz umschließen. Obwohl wir unsere Liste der besten Over-Ear-Kopfhörer aktuell um neue Modelle erweitern, findet Ihr Testberichte und Hintergrundinfos zu älteren Modellen im verlinkten Artikel.

In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer

Kabellose In-Ear-Kopfhörer, auch True-Wireless-Headphones genannt, sind echt super praktisch! Die kompakten Ladecases passen in der Regel locker in Eure Hosentasche und so habt Ihr unterwegs immer Musik auf den Ohren. Hier kann ich Euch bei Unentschlossenheit unsere neue Bestenliste der In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer ans Herz legen. Zum Prime Day empfehle ich Euch folgende Angebote:

On-Ear-Kopfhörer

Sind Euch Over-Ear-Kopfhörer zu groß und In-Ear-Kopfhörer zu klein? Dann sind vielleicht On-Ear-Modelle etwas für Euch. Wie der Name bereits verrät, sitzen diese auf Euren Ohren und werden mit einem Bügel über dem Kopf fixiert.

Unter diesen Tipps sollte doch sicher etwas dabei sein! Wenn ich aktuell auf der Suche nach neuen Kopfhörern wäre, würde ich mich wahrscheinlich für die Soundcore Liberty Air 2 Pro entscheiden. Im verlinkten Testbericht erfahrt Ihr, was die günstigen In-Ear-Kopfhörer drauf haben.

Habt Ihr weitere Tipps für diesen Artikel? Dann lasst mich das in den Kommentaren wissen und ich nehme Euren Kopfhörer-Tipp noch mit auf.

