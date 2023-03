Apple Watch demnächst mit FaceTime-Kamera?

Apple Watch mit Kamera

Im Gegensatz zum letztjährigen Patent über eine Apple Watch Series mit einer Kamera in der Krone, schlägt das neueste Patent des Unternehmens aus Cupertino (via Patently Apple) vor, den Sensor zwischen Uhr und Armband zu platzieren. Mit dem neuen Design kann die Kamera für FaceTime, zur Erfassung biometrischer Indikatoren wie der Herzfrequenz, zum Scannen von Dokumenten oder zur Aufnahme eines Videos oder Fotos der Umgebung verwendet werden.

Wie in dem Patent beschrieben, werden die gesamte Kamera und das Mikrofon in einem verlängerten Gehäuse der Apple Watch untergebracht sein. Der Teil des Gehäuses ist merklich nach unten geneigt. Außerdem befindet sich die Verbindung, die das Armband hält, direkt darunter.

Interessant ist die abgewinkelte Position der Kamera, die dazu führen könnte, dass Apple eine Ultra-Weitwinkel-Objektiv einsetzt, um ein größeres Sichtfeld abzudecken. Gleichzeitig könnte die mit einer Kamera ausgestattete Apple Watch so auch frontale und nach oben gerichtete Umgebungsbereiche erfassen, wie es in den in der Anmeldung erwähnten Anwendungen dargestellt wird.

Apple Patent zeigt eine integrierte Kamera in einer Apple Watch. / © Apple

Zudem könnte Apple einen ähnlichen Ansatz wie bei der Continuity Camera verfolgen, bei der das iPhone in eine eigenständige Webcam für MacBooks umgewandelt wird. Die Funktion bietet den Nutzern unter anderem flexiblere Ansichtsoptionen, einschließlich einer Schreibtischansicht, die zeigt, was sich auf Eurem Tisch befindet, obwohl die Kamera in einer anderen Ansicht nach vorn zeigt.

Auch hier ist es unwahrscheinlich, dass diese Technologie in absehbarer Zeit auf einer Apple Watch oder einer Watch Ultra (Testbericht) zu finden sein wird. Trotzdem scheint sie realistischer zu sein als Apples frühere Experimente. Am Ende bleibt natürlich noch festzuhalten, dass Apple sehr regelmäßig Ideen patentiert lässt. Nicht immer führt das auch zu einer Serien-Produktion. Also, auch wenn das Thema Kamera in einer Apple Watch bereits häufiger angegangen wurde, gibt es "noch" keine offizielle Bestätigung einer derartigen smarten Uhr.

Würdet Ihr auch in Erwägung ziehen, eine Apple Watch mit Kamera zu kaufen, wenn sie Realität wird? Teilt es uns im Kommentarbereich mit.