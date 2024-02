Blink Video-Türklingel im Mega-Bundle zum irren Schnäppchenpreis!

Bei Amazon könnt Ihr Euch für kurze Zeit ein spannendes Blink-Bundle zum absoluten Schnäppchenpreis bestellen – und das sogar ohne Amazon Prime. Das Paket besteht aus einer Außenkamera, der beliebten Blink Video Doorbell und dem passenden Sync-Module. Ob sich das günstige Angebot wirklich lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.

Möchtet Ihr genau wissen, was sich vor Eurer Haustür abspielt, wollt aber nicht wie das alte deutsche Überwachungssystem ständig am Fenster sitzen, lohnt sich die Anschaffung einer Video-Türklingel (zur Bestenliste). Mit diesen Geräten erhaltet Ihr nicht nur Videos, sondern könnt auch direkt mit Eurem Besuch sprechen, ohne einen Vollsprint an die Tür hinzulegen. Bei Amazon gibt es die Blink Video Doorbell nun im Bundle mit passendem Sync-Modul und Außenkamera zum Schnapperpreis von 69,99 Euro.

Affiliate Angebot Blink-Bundle Besteht aus 1 Blink Video Doorbell, 1 Blink Sync Module 2 und 1 Blink Outdoor Cam

Die Blink Video Doorbell funktioniert kabelgebunden, kommt jedoch mit zwei AA-Batterien im Lieferumfang zu Euch nach Hause, sodass Ihr sie auch kabellos nutzen könnt. Dabei beträgt die Lebensdauer, laut Hersteller, bis zu zwei Jahre. Nutzt Ihr die Batterien nicht, könnt Ihr die Video-Türklingel mit Eurer normalen Klingel verbinden, so dass sie wie gewöhnlich anschlägt. Zusätzlich ermöglicht Euch die Blink Video Doorbell, dass Ihr mit Hilfe des Alexa-Sprachassistenten direkt mit Eurem Besuch sprechen könnt.

Lest auch: Die besten Überwachungskameras für Außen und Innen

Das Gerät verfügt über eine Personenerkennung und eine Nachtsicht-Funktion. Die aufgenommenen Videos werden in der Cloud gespeichert, allerdings setzt diese Funktion ein kostenpflichtiges Abonnement voraus. Möchtet Ihr dies nicht, schließt das im Bundle enthaltene Sync Module 2 an und schon habt Ihr die Möglichkeit, alle Aufnahmen lokal auf einer externen Festplatte zu sichern. Zusätzlich erhaltet Ihr hier noch die kabellose Blink Outdoor, mit der Ihr Euer Grundstück ständig im Blick habt.

Lohnt sich das Angebot zum Blink-Bundle von Amazon?

Kauft Ihr die Geräte gerade einzeln im Netz, müsst Ihr mit mindestens 112,48 Euro rechnen. Ein Preis von 69,99 Euro ist also mehr als nur spannend. Der bisherige Bestpreis für die Türklingel lag beispielsweise bei 30 Euro, allerdings gab es damals keine Außenkamera oder ein Sync Modul als Zugabe.

Mit der Blink-App könnt Ihr nicht nur sehen, wer sich vor Eurer Tür befindet, sondern auch direkt mit der Person sprechen. / © Amazon.de

Sowohl für Smart-Home-Veteranen als auch Neulinge eignet sich dieser Deal also durchaus. Wohnt Ihr in einer etwas heikleren Gegend oder möchtet den Paketdieben den Kampf ansagen ist dieser Deal wirklich spannend. Allerdings müsst Ihr Euch beeilen, denn der Deal gilt nur noch bis zum 14. Februar.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit den Produkten von Blink gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!