Dark Sky: Wetter-App für Android endgültig deaktiviert

Android-Nutzer, die die Wetter-App seit dem vergangenen Samstag öffnen sehen ab sofort eine Meldung, dass die App nicht länger funktioniert. Temperatur und sonstige Wettervorhersagen für die kommenden Stunden sind ebenfalls nicht länger vorhanden. Gleiches gilt auch für die Wear-OS-App.

Abonnenten der App, die bis zum 1. August 2020 noch zahlende Nutzer waren, sollen eine vollständige Rückerstattung erhalten. Die Wettervorhersage auf der Website von Dark Sky sowie die iOS-Version der App sind bislang nicht betroffen und können weiterhin wie gewohnt genutzt werden.

Oh no! Dark Sky is GONE! It was my favorite weather app. pic.twitter.com/jJtWkqtUpO