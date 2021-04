Die besten Musik-Player für Android

Musik-Player für Android sind auch in Zeiten von Spotify, Apple Music und anderen Streaming-Geschichten noch immer relevant. Wer MP3- oder FLAC-Kopien seiner nicht-kopiergeschützten CDs auf dem Smartphone anhören will, braucht einen guten Player. Oft ist ein einfacher Musik-Player auf den Smartphones vorinstalliert. Trotzdem gibt es im Play Store mehrere kostenlose und kostenpflichtige Alternativen, die allemal einen Blick wert sind.

Wir haben uns einige angeschaut und empfehlen Euch hier jetzt einige der Player, die uns gut gefallen haben. Teils wurden wir durch Euch auf neue (oder altbewährte, uns nicht bekannte) Software aufmerksam gemacht und das dürft Ihr in den Comments gerne weiterhin tun. Bedenkt aber beim Lesen des Beitrags, dass diese Zusammenstellung natürlich subjektiv und selbstverständlich nicht komplett ist. Los geht's:

Phonograph: Mehr als nur ein Musikplayer

Schon seit langem empfehlen wir Euch Phonograph als Musikplayer für Eure Android-Devices und auch im Jahr 2021 macht dieser Player noch eine sehr gute Figur, wenn Ihr Eure MP3s auf Android-Smartphones anhören wollt. Phonograph hat alles, was man von einer Musik-App erwartet. Vor allem ist sie kostenlos, schnell, leicht zu bedienen und perfekt aufgeräumt. Phonograph verfügt auch über eine Ordner-Ansicht, die Ihr Euch allerdings erst gegen Bares freischalten lassen müsst. Grundsätzlich könnt Ihr diesen Player aber auch bestens in der kostenlosen Fassung nutzen.

Zu jedem Titel habe ich ausgiebige Interaktionsmöglichkeiten: zum Eintrag in der Bibliothek springen, Datei löschen, Tags editieren. Phonograph ist mehr als ein Musik-Player: Es ist eine echte Musik-App, mit der man alle wichtigen Aufgaben zur Verwaltung der Musiksammlung erledigen kann. Ihr könnt sogar aus der App heraus Eure Songs als Klingelton festlegen.

Optisch ansprechender Musikplayer mit vielen Features / © NextPit

In den Einstellungen könnt Ihr unter anderem zwischen einem hellen und einem dunklen Theme für Phonograph wählen. Ein weiteres "Black Theme" für AMOLED gibt es nur gegen Aufpreis in der Pro-Version. Generell ist Phonograph kostenlos, aber wer 3,59 Euro investiert, wird nicht nur mit neuen Theme-Optionen belohnt, sondern auch mit einer Folder-Ansicht und einem Sleep-Timer.

Abschließend ist zu sagen, dass Phonograph nicht alleine durch seinen Funktionsumfang begeistert. Es ist das Gesamtpaket, das überzeugt: Der Entwickler hat Spaß an der Arbeit und lässt dies spürbar ins Produkt einfließen. Der Player entpuppt sich außerdem als ernstzunehmendes Verwaltungs-Tool Eurer Musiksammlung und macht dabei Spaß bei der Bedienung.

Musicolet Musikplayer: Minimalistisch, schnell und mit cleveren Extras

Wer seine MP3-Sammlung am liebsten lokal im Speicher des Smartphones oder auf einer Speicherkarte mit sich führt, der wird sicher auch seine Freude an Musicolet haben, der recht minimalistisch daherkommt, aber im Grunde alles mitbringt, was Ihr braucht. Es lassen sich insgesamt bis zu 20 parallele Warteschlangen erstellen und Offline-Songtexte kann die App zum Mitsingen ebenfalls präsentieren.

Das vorhandene Dark Theme wirkt doch recht ansehnlich, oder? / © NextPit

Die Navigation ist einfach und das Layout der App leicht verständlich. Einige Highlights des Players, wie die Schlummerfunktion, die Möglichkeit jeden Song auch als Klingelton zu verwenden und der Equalizer sind etwas versteckt. In den Einstellungen der App gibt es noch die Möglichkeit eine dunkle Ansicht auszuwählen und ein Homescreen-Widget zu erstellen.

Wer also immer seine Lieblingsmusik lokal auf dem Smartphone mit sich trägt, der sollte sich diesen kostenlosen und auch komplett werbefreien Audio-Player auf sein Android-Smartphone installieren. Räumt bei Google Play satte 4,7 Sterne ab. Apropos Lieblingsmusik: Der Screenshot zeigt das Album der großartigen Adam is a Girl und wenn Ihr meine Freunde seid, kauft Ihr Euch jetzt sofort das Album der Berliner :D ... und nein, dafür bekomme ich natürlich keine Kohle.

Poweramp: Vielseitiger Routinier

Poweramp ist auch ein wirklich gelungener Player für MP3s auf Android-Geräten und schon lange Jahre dabei. Wer mag, gönnt sich die kostenpflichtige Ausführung für knapp fünf Euro, die bei Google Play mit 4,6 Sternen beurteilt wird. Ansonsten genügt aber auch die kostenlose Version (4,4 Sterne).

Keine Zeit für ein volles Album? Dann erhöht den Speed bei Poweramp ;) / © NextPit

Auch hier könnt Ihr wieder aus einem ganzen Füllhorn an Funktionen schöpfen und beispielsweise fließende Übergänge zwischen den Songs bzw. Cross Fade einstellen, die Geschwindigkeit der Lieder verändern, die Tags bearbeiten, verschiedene Themes herunterladen, aus mehreren Playlist-Optionen wählen und Songtexte herunterladen.

Die Achillesverse war eine Zeitlang das etwas altbackene Design, aber mittlerweile kann sich Poweramp durchaus (wieder) sehen lassen. Ein echter Alleskönner unter den Android-Playern und daher nicht umsonst unter Musikfreunden sehr beliebt.

Shuttle+: ausgeklügeltes Design und Karaoke-Modus

Shuttle bietet den Zugriff in die Datei-Ansicht erst per In-App-Kauf. In der kostenlosen Variante gibt es lediglich die Bibliothek. Sein Design gefällt durch den Immersive-Mode, der das komplette Display in die Farben des Tracks taucht. Gefällt mir richtig, richtig gut! Karaoke-Freunde können sich zudem die Embedded Lyrics anzeigen lassen und mitsingen.

Passend zum grünen Exciter-Cover färbt sich der ganze Screen grün / © NextPit

Wer sich die Screenshots gründlich angeschaut hat, wird erkennen, dass beim Künstler Vasi Vallis oben keine Songs seiner Bands gelistet sind, sondern WhatsApp-Audiodateien. Selbst, wenn wir uns also nur "Sprachis" per WhatsApp schicken und die App den Kollegen als Künstler erkennt, wird mir eine schöne Artist-Page angelegt. Finde ich gerade tatsächlich ein bisschen witzig. :)

GoneMAD Music Player: Alter Hase im Music-Player-Game

Auch GMMP alias der GoneMAD Music Player wird immer wieder genannt als gern genutzter Musik-Player für Android-Geräte und daher haben wir auch diesen Player nun hier aufgenommen. Glänzt ebenfalls durch eine ellenlange Feature-Liste und bekommt 4,1 Sterne bei Google Play.

Optisch als auch funktionell echt 'ne Wucht / © NextPit

Von der Gestensteuerung über die Ansicht der Tag-Screens bis zu den Kopfhörer-Kontrollen ist alles anpassbar und GMMP kommt auch mit riesigen Libraries zurecht. Unterstützt Multi-Window bei kompatiblen Devices, lässt Euch smarte Playlists nutzen und kommt mit Support für Android Auto und Chromecast. Ziemlich komplett also, so dass Ihr bei nahezu jedem Musik-Player-typischen Feature beim GoneMAD Music Player einen Haken machen könnt. Schaut Euch das Teil unbedingt mal an, denn der Player macht sowohl optisch als auch funktionell einfach richtig viel Spaß.

Die hier verlinkte Trial-Version könnt Ihr 14 Tage lang ausprobieren, danach werden knapp vier Euro fällig. Wer übrigens der alten Version nachtrauert, findet auch die noch, denn diese wird nun als Classic angeboten.

Dieser Artikel wurde im April 2021 überarbeitet. Alte Kommentare können sich daher auf Passagen beziehen, die nicht mehr im Text vorkommen.