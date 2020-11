Ist Euer Passwort auf dieser Liste, solltet Ihr es schnell ändern

Einmal im Jahr veröffentlicht NordPass die Liste der Passwörter, die Nutzer im Jahr 2020 am häufigsten für Ihre Anmeldung bei verschiedenen Diensten genutzt haben. Die Daten stammen dabei von einem Drittunternehmen, das in diesem Jahr knapp 276 Millionen Passwörter ausgewertet hat. Von diesen Passwörtern waren nur 44 Prozent einzigartig, schreibt NordPass in einer Pressemitteilung. Bei den restlichen 66 Prozent handelte es sich also um Passwörter, die eine oder mehrere Personen schon einmal genutzt hat.

Dabei wurden unter anderem die Daten deutscher Nutzer mit einbezogen. Es ist also gut möglich, dass auch Euer Passwort auf der Liste steht. Loggt Ihr Euch bei NextPit womöglich mit einem der folgenden Top 20-Passwörter ein?

123456 123456789 picture1 password 12345678 111111 123123 12345 123457890 senha 1234567 qwerty abc123 Million2 000000 1234 iloveyou aaron431 password1 qqww1122

Zur vollständigen Liste bei NordPass

Alle genannten Passwörter lassen sich durch Computerprogramme innerhalb weniger Sekunden oder weniger Stunden knacken. Die sichersten Passwörter der Top-20-Liste sind "picture1" und "password1", da sie zumindest eine Kombination aus einer Ziffer und einem Buchstaben enthalten. Wollt Ihr Euer Passwort also wechseln, ist das eine gute Grundlage.

So wählt Ihr ein sicheres Passwort

Denn Kombinationen aus Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen sowie Groß- und Kleinschreibung zu nutzen, ist bereits ein guter Anfang. Hierdurch erhöht Ihr die Berechnung, die ein Programm zum Herausfinden des Passwortes benötigt, bereits deutlich. Kombiniert Ihr dies mit einer ausreichenden Länge, dauert das Entschlüsseln Eures Passwortes gleich mehrere Jahre oder Jahrzehnte.

Eine gute Methodik für neue Passwörter ist es, sich Merksätze auszudenken oder persönliche Informationen in einem Satz zu verarbeiten. Zusammen mit Sonderzeichen zwischen jedem Wort ergibt sich so ein zuverlässiges Passwort. Hierbei sollte die persönliche Information nicht allzu bekannt sein, sodass niemand Euer neues Kennwort ohne Computerprogramm erraten kann. Zusätzlich ist es immer ratsam, sofern möglich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Dabei erhaltet Ihr einen Entsperrcode, wenn Ihr Euch auf einem neuen Gerät in Euer Konto einloggen wollt. Wird Euer Konto also gehackt, wendet Ihr den Angriff durch ein weiteres Sicherheitsnetz ab.

Wie lautet Euer Passwort? ... Natürlich nur ein Scherz, aber was sind Eure Passwort-Tipps? Nutzt Ihr Passwort-Manager oder setzt Ihr lieber auf eigens generierte Kennwörter?

