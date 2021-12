Galaxy S22 Ultra: Endlich gibt es das erste offizielle Bild!

Das Design des Galaxy S22 Ultra nähert sich dem der Note-Serie an

Das S22 und S22 Plus werden kleinere Änderungen bekommen

Die Smartphones werden voraussichtlich im Februar auf den Markt kommen

Samsungs Galaxy S22 heizt die Gerüchteküche immer weiter an. Während Leaks das Design des S22 Ultra, einen kleineren Akku beim S22 Plus oder eine neue Farbvariante für das S22 ankündigten, gab es bislang noch keine Infos von offizieller Seite. Nun ist jedoch ein erstes offizielles Bild aufgetaucht, das das S22 Ultra und das S22 Plus zeigt und ein wenig Ordnung in diese Leaks bringt.

LetsGoDigital hat ein Poster in die Hände bekommen, bei dem es sich um ein offizielles Bild von Samsung handeln soll. Die niederländische Website gibt keine Quelle an, stützt sich aber darauf, dass das Bild den Bildern ähnelt, die "häufig an öffentlichen Orten wie Bahnhöfen, Flughäfen oder auf Plakatwänden an Straßen verwendet werden".

Das erste offizielle Bild des S22 Ultra / © LetsGoDigital.

Das veröffentlichte Poster bestätigt das Design des P-förmigen Kameramoduls auf der Rückseite des Galaxy S22 Ultra. Darüber hinaus dürfte Samsung seine Nomenklatur beibehalten. Zur Erinnerung: Angesichts der Integration des S Pen direkt in das Gehäuse und der Annäherung des Designs an das der letzten Galaxy-Note-Modelle gab es Gerüchte über eine Namensänderung, um an die Note-Serie anzuknüpfen.

Es würde also kein Galaxy S22 Note oder einen anderen Namen dieser Art geben, und das nächste Flaggschiff des koreanischen Herstellers würde einfach nur Galaxy S22 Ultra heißen. Außerdem ist zu sehen, dass das Galaxy S22 Ultra in einer neuen Farbe erscheint, bei der Pink in Violett übergeht.

Außerdem zeigt das Poster neben dem Galaxy S22 Ultra ein weiteres Smartphone. Es handelt sich um das S22 Plus, das das im gleichen Design wie das Basismodell S22 erscheinen soll. Der Hauptunterschied wäre die Bildschirmdiagonale, die bei der Plus-Variante 6,55 Zoll gegenüber 6,06 Zoll beim Standardmodell betragen würde.

Die Kamerasektion würde im Vergleich zur vorherigen Generation leicht verändert werden. Das Galaxy S22 und S22 Plus bekommen das etwas rundere, weniger hervorstehende Kameramodul, wodurch sie auf dem Tisch liegend weniger kippeln dürften.

Was haltet Ihr von diesem neuen Design des Galaxy S22 Ultra? Freut Ihr Euch generell schon auf die Galaxy S22-Serie? Lasset es uns in den Kommentaren wissen und gemeinsam darüber diskutieren.