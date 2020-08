Gewinner und Verlierer: Drama ohne Cloud und Apple kann nur grinsen

Bereits seit einer Woche begleitet uns das Thema Epic Games vs. Apple. Durchaus könnte man unsere Gewinner und Verlierer in dieser Woche erneut anhand des App-Store-Streits festmachen. So drohte Apple damit, den Developer-Account von Fortnite bis Ende August stillzulegen. Indes macht Epic Games mittlerweile großes Marketing-Bohei um die Klagen gegen Google und Apple und veranstaltet sogar einen #FreeFortnite-Cup. Wir lassen die Streithähne mal weiter sticheln und harren der Dinge, die da kommen.

So ganz kommen wir in dieser Woche aber trotzdem nicht um das iPhone-Unternehmen drumherum. Denn wen sonst könnte man als Gewinner betiteln als ein Unternehmen, das in nur zwei Jahren seinen Wert um eine Billion Dollar erhöht hat, während die erste Billion 37 Jahre auf sich warten ließ. Unser Gewinner der Woche hat also dicke fette Dollar-Zeichen in den Augen und ganz sicher trägt daran auch die 30-Prozent-Abgabe-Regel für Spieleentwickler im App Store ihren Anteil. Unser Gewinner der Woche: Apple, ein US-Unternehmen, das nun den Wert von zwei Billionen Dollar vorweist.

Für negative Schlagzeilen sorgte hingegen ein ebenfalls schweres Unternehmen. Adobe lässt sich für diverse Dienste im Bereich der Bildbearbeitung und Produktivität stets gut bezahlen – Und Kunden bezahlen die Produkte von Adobe auch gerne, sei es im professionellen- oder Hobby-Bereich. Genau deshalb wiegt der Fauxpas von Adobe in der vergangenen Woche so schwer. So berichteten zahlreiche Nutzer von Adobe Lightroom Mobile ohne Cloud-Sicherung über den vollständigen Verlust ihrer teils kostenpflichtig erworbenen Daten.

Darunter etliche Fotos und Voreinstellungen. Schuld daran war ein Update für die iOS-Version von Lightroom. Ein Reddit-Nutzer berichtet beispielsweise, dass Fotobearbeitung von zwei Jahren unwiderruflich verloren gegangen sei, nachdem das Update installiert wurde. Auch auf Twitter kursieren Berichte von Kreativen, die Bilder und Voreinstellungen verloren haben sollen.

