Gratis Xiaomi Buds: Redmi Note 11 Pro 5G mit Top-Tarif sichern!

Blau.de bietet derzeit das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G mit den passenden Redmi Buds 3 in der Blau XL-Flatrate an. Hier habt Ihr 10 GB Datenvolumen zur Verfügung und müsst zudem keinen Anschlusspreis zahlen. In unserem Tarif-Check haben wir alle Infos für Euch.