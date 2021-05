Diese eigentlich kostenpflichtigen Apps für iOS & Android gibt's gerade gratis

Vermutlich müssen wir Euch gar nicht mehr erzählen, dass wir hier bei NextPit zweimal pro Woche verschiedene Plattformen, Kommentarspalten und Foren abgrasen, um Euch ein Paket an Apps für iOS und Android zu schnüren, oder. Ich mach's einfach dennoch und erzähle Euch auch nochmal, dass es ausschließlich um Apps geht, die nur temporär kostenlos zu haben sind.

Solltet Ihr also hier in unserer Übersicht auf eine App oder ein Spiel stolpern, welches Ihr grundsätzlich mögt, aber aus irgendeinem Grund gerade nicht aufs Handy packen wollt, dann installiert es dennoch! Schmeißt es danach direkt wieder runter und schon landet es automatisch in Eurer App-Bibliothek. Schon in wenigen Tagen müsst Ihr fürs selbe Spiel nämlich wieder bezahlen und wenn Ihr das besagte Spiel oder die App irgendwann dann doch nutzen wollt, könnt Ihr sie Euch wieder kostenlos neu installieren aus Eurer Bibliothek. Genug gequatscht, auf ins Getümmel!

Kostenlose Apps & Mobile Games für Android

Diese Android-Apps sind aktuell umsonst

Dark screen filter ( EUR 0,69 ): Dieser Filter schont nicht nur Euren Geldbeutel, sondern auch Eure Augen. Vielleicht eine nützliche Ergänzung zu den Bordmitteln Eures Smartphones.

): Dieser Filter schont nicht nur Euren Geldbeutel, sondern auch Eure Augen. Vielleicht eine nützliche Ergänzung zu den Bordmitteln Eures Smartphones. Meine musikalischen Partituren ( EUR 2,99 ): Egal, ob Gitarrengriffe oder Klavierpartituren: Dieser Notenscanner zeigt Dir die gewünschten Noten auf dem Smartphone und lässt sie dort in der gewünschten Geschwindigkeit durchlaufen. Nettes Tool für Musiker.

): Egal, ob Gitarrengriffe oder Klavierpartituren: Dieser Notenscanner zeigt Dir die gewünschten Noten auf dem Smartphone und lässt sie dort in der gewünschten Geschwindigkeit durchlaufen. Nettes Tool für Musiker. Bookmark Manager ( EUR 0,69 ): Bookmarks speichert jeder Browser – aber dank dieser App könnt Ihr das eben auch unabhängig vom Browser tun, wenn Ihr weniger eingeschränkt sein wollt. Ihr könnt Eure Links sortieren und kategorisieren und bringt somit auch mehr Übersicht in Eure Sammlung.

): Bookmarks speichert jeder Browser – aber dank dieser App könnt Ihr das eben auch unabhängig vom Browser tun, wenn Ihr weniger eingeschränkt sein wollt. Ihr könnt Eure Links sortieren und kategorisieren und bringt somit auch mehr Übersicht in Eure Sammlung. Laufen lernen ( EUR 4,69 ): Diese App möchte Euch beibringen, richtig zu laufen – also so Laufen zu lernen, um auch richtig dabei abnehmen zu können. Satte 4,69 Euro können damit gespart werden, also habt Ihr das Geld für den nächsten Döner wieder drin ;)

): Diese App möchte Euch beibringen, richtig zu laufen – also so Laufen zu lernen, um auch richtig dabei abnehmen zu können. Satte 4,69 Euro können damit gespart werden, also habt Ihr das Geld für den nächsten Döner wieder drin ;) Englisch für Alle – Pro ( EUR 0,59 ): Wie der Name schon sagt, könnt Ihr mit dieser App die englische Sprache erlernen. Anfänger lernen erst Vokabeln, Fortgeschrittene können sich mit einem Wortschatz-Quiz vergnügen.

): Wie der Name schon sagt, könnt Ihr mit dieser App die englische Sprache erlernen. Anfänger lernen erst Vokabeln, Fortgeschrittene können sich mit einem Wortschatz-Quiz vergnügen. Kostenkontrolle Premium ( EUR 2,29 ): Diese App verschafft Euch einen Überblick über das verfügbare Geld, mit dem Ihr auskommen müsst bis zur nächsten Gehaltszahlung. Diese App belastet Euer Konto normalerweise mit 2,29 Euro, also schlagt jetzt schnell zu!

): Diese App verschafft Euch einen Überblick über das verfügbare Geld, mit dem Ihr auskommen müsst bis zur nächsten Gehaltszahlung. Diese App belastet Euer Konto normalerweise mit 2,29 Euro, also schlagt jetzt schnell zu! Reminder Pro ( EUR 1,99 ): An irgendwas wollte ich Euch doch noch erinnert haben. Ach ja: Vergesst nicht, die Reminder Pro Anwendung herunterzuladen, bevor sie wieder kostenpflichtig wird!

): An irgendwas wollte ich Euch doch noch erinnert haben. Ach ja: Vergesst nicht, die Reminder Pro Anwendung herunterzuladen, bevor sie wieder kostenpflichtig wird! Electron Config Pro ( EUR 7,49 ): Auch diesen Elektronen-Konfigurator haben wir Euch bereits empfohlen, aber für den Preis machen wir das auch gerne nochmal.

Diese Android-Spiele sind aktuell umsonst

Animal Round ( EUR 1,09 ): In diesem Lernspiel können Kids neue Tiere lernen. Diese sind nach Kategorien wie Regenwald, Savanne, Bauernhof usw. sortiert – also die Tiere, nicht die Kinder. Werbefrei, ohne In-App-Käufe und derzeit auch kostenlos.

): In diesem Lernspiel können Kids neue Tiere lernen. Diese sind nach Kategorien wie Regenwald, Savanne, Bauernhof usw. sortiert – also die Tiere, nicht die Kinder. Werbefrei, ohne In-App-Käufe und derzeit auch kostenlos. Dead Bunker 2 HD ( EUR 0,59 ): Bei Google Play schreibt jemand, dass das 1st-Person-Adventure "Dead Bunker 2! so schlecht ist, dass es schon wieder gut ist. Ich finde, das solltet Ihr mal selbst herausfinden, ob dem so ist.

): Bei Google Play schreibt jemand, dass das 1st-Person-Adventure "Dead Bunker 2! so schlecht ist, dass es schon wieder gut ist. Ich finde, das solltet Ihr mal selbst herausfinden, ob dem so ist. Cooking Speedy Premium ( EUR 0,89 ): Auch dieses Küchen- und Koch-Game haben wir Euch Samstag schon empfohlen – aber manchmal schmeckt das Aufgewärmte ja besser als am ersten Tag. Mahlzeit!

): Auch dieses Küchen- und Koch-Game haben wir Euch Samstag schon empfohlen – aber manchmal schmeckt das Aufgewärmte ja besser als am ersten Tag. Mahlzeit! Sudoku Challenge ( EUR 2,09 ): Verratet es nicht Antoine, aber ja: Ich mag Sudoku-Rätsel. Oft nervt da die Werbung, weshalb ich bei Sudoku Challenge auch bereitwillig den Download-Button gedrückt habe. Gut bewertete App (4,6 Sterne)!

Kostenlose Apps & Mobile Games für iOS

Diese iOS-Apps sind aktuell umsonst

Starlight - Explore the Stars ( EUR 2,29 ): Mit dieser App werdet Ihr zum Profi-Sterngucker! Einfach iPhone oder iPad in den Nachthimmel halten und schon seht Ihr, was da oben um Euch herum los ist.

): Mit dieser App werdet Ihr zum Profi-Sterngucker! Einfach iPhone oder iPad in den Nachthimmel halten und schon seht Ihr, was da oben um Euch herum los ist. Qoin - Expenses and Incomes ( EUR 10,99 ): Behaltet Eure täglichen Ausgaben im Blick und bekommt so die Kontrolle über Euer Budget mit Hilfe von Widgets auf Eurem iPhone-Display. Ist wiederholt unsere Empfehlung und angesichts des Preises können wir die auch ruhig noch 'ne Woche drin lassen, oder?

): Behaltet Eure täglichen Ausgaben im Blick und bekommt so die Kontrolle über Euer Budget mit Hilfe von Widgets auf Eurem iPhone-Display. Ist wiederholt unsere Empfehlung und angesichts des Preises können wir die auch ruhig noch 'ne Woche drin lassen, oder? Our Galaxy ( EUR 3,49 ): Da hier augenscheinlich gerade die großen Weltraum-Wochen bei NextPit laufen, will ich Euch auch Our Galaxy nochmal empfehlen, mit dem Ihr den Weltraum in 3D entdecken könnt.

Diese iOS-Spiele sind aktuell umsonst

Dot Line ( EUR 3,49 ): Dieses "Käsekästchen"-Adaption haben wir Euch bereits vorgeschlagen, aber hey: Ihr könnt 3,49 Euro sparen und immerhin sie sie mit fünf Sternen bewertet (okay, aber nur von einer Person^^).

): Dieses "Käsekästchen"-Adaption haben wir Euch bereits vorgeschlagen, aber hey: Ihr könnt 3,49 Euro sparen und immerhin sie sie mit fünf Sternen bewertet (okay, aber nur von einer Person^^). Rent Business Tycoon Game ( EUR 4,49 ): Na? Wärt Ihr gerne Miethai? In diesem Spiel könnt Ihr das sein und Euch ein Miet-Imperium aufbauen.

): Na? Wärt Ihr gerne Miethai? In diesem Spiel könnt Ihr das sein und Euch ein Miet-Imperium aufbauen. Sliding Puzzle ( EUR 1,09 ): In diesem Puzzle-Spiel müsst Ihr die Kacheln so verschieben, dass Ihr aufsteigende Zahlenreihen erhaltet. Achtung, ein echter Zeitfresser!

): In diesem Puzzle-Spiel müsst Ihr die Kacheln so verschieben, dass Ihr aufsteigende Zahlenreihen erhaltet. Achtung, ein echter Zeitfresser! Shadow Of Death: Premium Games ( EUR 1,09 ): Durch Dungeons rennen und Leute kaputtwemsen ist was für Euch? Dann viel Spaß mit Shadow of Death, wo Ihr mit vier verschiedenen Helden loslegen könnt.

): Durch Dungeons rennen und Leute kaputtwemsen ist was für Euch? Dann viel Spaß mit Shadow of Death, wo Ihr mit vier verschiedenen Helden loslegen könnt. Dream A Little Dream ( EUR 1,09 ): Auch dieser Traum in Pastellfarben, der eigentlich ein Flappy-Bird-Klon ist, ist auch diese Woche noch kostenlos zu haben.

): Auch dieser Traum in Pastellfarben, der eigentlich ein Flappy-Bird-Klon ist, ist auch diese Woche noch kostenlos zu haben. StoryToys Snow White ( EUR 2,29 ): Schneewittchen, die böse Prinzessin – Ihr kennt die Geschichte! Hier könnt Ihr sie jetzt selbst spielen und das in dieser Woche sogar kostenlos.

Das war es mit dem ersten Teil unserer App-Empfehlungen in dieser Woche. In wenigen Tagen haben wir dann frische Links für Euch, aber hoffentlich war auch schon heute das Passende für Euch dabei. Falls Ihr Vorschläge für kurzzeitig kostenlos angebotene Spiele oder Anwendungen habt oder in unseren Empfehlungen über einen Link stolpert, der nur noch die kostenpflichtige App anbietet – erzählt's uns in den Kommentaren!