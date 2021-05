Live-Stream um 19 Uhr: Xiaomi überträgt mysteriöses Event "Vollendung"

Xiaomi hat für heute, den 11. Mai 2021, ein mysteriöses Event mit dem Titel "Vollendung" angekündigt. Der Live-Stream startet um 19 Uhr und der Hersteller teasert selbst an, dass sich das Warten gelohnt habe. Wir bringen Euch direkt zum Video und überlegen, was genau Xiaomi damit meinen könnte.

Der Stream startet um 19 Uhr und direkt über diesem Absatz könnt Ihr pünktlich einschalten. Alternativ könnt Ihr auch auf Facebook und Twitter zuschauen, die entsprechenden Webseiten habe ich Euch verlinkt. Spannend ist natürlich, was Xiaomi heute Abend vorstellen wird. Und da einige Devices noch nicht in Deutschland erschienen sind, werfe ich mal den Herd in der Gerüchteküche an.

Kommt heute das Xiaomi Mi 11 Ultra?

Recht naheliegend ist die Präsentation des Xiaomi Mi 11 Ultra! Denn obwohl wir das Flaggschiff bereits getestet haben, steht ein Deutschland-Release bislang noch aus. Was zahlt Ihr für die Ultra-Version des Mi 11 und wann könnt Ihr endlich zuschlagen? Es ist recht wahrscheinlich, dass Xiaomi dieses Geheimnis heute Abend lüften wird.

Auch die Information, ob Xiaomis erstes Foldable – das Xiaomi Mi Mix Fold – nach Deutschland kommt, steht bislang noch aus. Hier könnte es also weitere Informationen geben. Ansonsten hätten wir da noch das Mi 11i und das Redmi Note 10 5G hätte ebenfalls noch keinen Deutschland-Start bekommen.

Abseits der Smartphone-Welt gab es letzten Monat auch einige weitere Xiaomi-Produkte, die es nach Deutschland schaffen könnten. Darunter die Pro-Version des Xiaomi Air Purifiers oder einen neuen Saugroboter. Weitere Infos findet Ihr im Recap des Mega-Events oder Ihr schaut einfach den Stream ab 19 Uhr!