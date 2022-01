Mega-Leak zum Galaxy S22: Offenbar alle Details der Europa-Version bekannt

Das Samsung Galaxy S22 zählt zu den meist erwarteten Smartphones des Jahres. Am 9. Februar findet das Unpacked-Event von Samsung statt, an dem das Handy voraussichtlich zusammen mit dem neuen Galaxy Tab S8 vorgestellt wird. Neben unzähligen Leaks, die wir bisher zum Flaggschiff aus Südkorea haben, gibt es nun auch die ersten handfesten Informationen zur deutschen Version des S22.

Technische Daten der deutschen Galaxy S22-Version geleakt

WinFuture erhielt nach eigener Aussage exklusive Informationen und aktuelle Renderbilder

Ab dem 25. Februar 2022 soll das Smartphone erhältlich sein

In gerade einmal 14 Tagen wird das neue Samsung Galaxy S22 vorgestellt. Neben dem Einsatz des Exynos 2200-Chips umgibt das Smartphone derart viele Leaks, man könnte meinen, dass Samsung das Handy gar nicht mehr selbst vorstellen muss. Viele der Gerüchte und Aussagen scheinen sich nun zu bewahrheiten, wie unsere Partner bei WinFuture rausgefunden haben. Wir fassen die wichtigsten Eckdaten noch einmal für Euch zusammen, um die Vorfreude auf das kommende Flaggschiff aus Südkorea weiter anzufeuern.

Bevor wir in die technischen Daten einsteigen, sollte gesagt sein, dass alle Modelle der kommenden S-Reihe eine Sache verbinden wird – der Exynos 2200 mit der AMD RDNA 2-Architektur. Entgegen bisheriger Vermutungen sind laut WinFuture alle Modelle auf dem deutschen Markt mit Samsungs neuem Chip ausgestattet. Erste Benchmarks zum Eynos 2200 werfen jedoch die Frage auf, ob das positiv oder negativ ist.

Das Einsteigermodell bildet das das Samsung Galaxy S22. Hier gibt's wohl ein 6,1 Zoll großes Dynamic-AMOLED-Display, welches marginal kleiner ist, als das 6,2 Zoll-Panel des Vorgängers. Dabei erreicht der Bildschirm eine Auflösung von bis 2.340 x 1.080 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Außerdem soll das Display noch ein Stück heller werden, maximal sollen bis zu 1500 Nits drin sein. Bei der Kamera handelt es sich wohl um ein Triple-Kamera-System, dessen Hauptstück ein 50-Megapixel-Weitwinkel-Sensor ist. Ergänzt wird das System durch eine 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Linse und ein 10-MP-Teleobjektiv, sofern sich die Gerüchte bestätigen.

Das Samsung Galaxy S22 in Phantom Black! / © WinFuture

Die Frontkamera soll einen 10-Megapixel-Sensor nutzen, der in einer Punch-Hole-Notch seinen Platz findet. Samsung entscheidet sich beim S22 offenbar dazu, von seiner 12-Megapixel-Taktik abzuweichen. Der Hauptsensor arbeite laut Stefan Trunzik von WinFuture nun mit 50 Megapixeln. Begrüßenswert wäre auch, wenn Samsung endlich eine optische Vergrößerung bei der Telekamera nutzt, wie es schon im Galaxy S21 FE der Fall ist.

Wie bereits erwähnt, ist ein Exynos 2200-Quad-Core-Prozessor für die Power des Samsung Galaxy S22 verantwortlich. Dabei gäbe es wahlweise die Möglichkeit zwischen 128 GB und 256 GB internem Speicher. Beim Einsteigermodell wird der Chipsatz wahrscheinlich mit 8GB RAM gepaart.

Der 3.700-mAh-Akku lässt sich entweder kabellos durch ein Qi-Ladegerät laden oder mit einem Kabel durch den USB-C 3.2-Gen1-Port. Sowohl das Samsung Galaxy S22, als auch das S22+ sollen in den Farben Phantom Black, White, Pink Gold und Green erhältlich sein und sind gemäß IP68-Standard geschützt.

Das Samsung Galaxy S22+ unterscheidet sich dem Leak nach in vielen Aspekten kaum vom Einsteigermodell. Einer der Hauptunterschiede ist das etwas größere Display. Samsungs Dynamic-AMOLED X2-Display misst angeblich 6,6 Zoll und würde somit ebenfalls um 0,1 Zoll im Vergleich zum Samsung Galaxy S21+ schrumpfen. Solche Größenunterschiede sind für das bloße Auge allerdings nicht wirklich zu erkennen.

Laut WinFuture erreicht das Galaxy S22+ ebenfalls eine Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln und soll höhere, maximale Helligkeiten erreichen. Das Panel soll es auf beeindruckende 1.750 Nits schaffen – ein Wert, der aber nur dann erreicht sind, wenn kleine Teile des Bildschirms beleuchtet werden?

Kaum Unterschiede zum Galaxy S22! / © WinFuture

Auch im Bereich der Kamera sind die Smartphones WinFuture nach identisch. Das S22+ verfügt über das selbe Triple-Kamera-System wie das S22 und nutzt als Hauptkamera einen Sensor mit 50 Megapixeln. Auch der Exynos 2200-Chip ist mit bis zu 256 GB internem Speicher und 8GB RAM als Antrieb für das Smartphone zuständig. Ein weiterer Unterschied findet sich allerdings in der Akkukapazität. Das S22+ soll einen Akku mit 4.500 Milliamperestunde nutzen.

Ob diese minimalen Unterschiede den höheren Preis wirklich rechtfertigen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht sagen.

Kommen wir zum Top-Modell der neuen Smartphone-Reihe aus Südkorea. Das Samsung Galaxy S22 Ultra wird wieder die Speerspitze des Lineups bilden und unterscheidet sich dabei nicht nur im Design von den kleineren Modellen. Das teuerste Modell des Lineups soll laut WinFuture in einer kantigeren Schale erscheinen, die sich zu den Seiten hin krümmt. Das Display misst wohl 6,8 Zoll, natürlich kommt dabei AMOLED-Technologie zum Einsatz. Dadurch wäre das Panel genauso groß, wie schon beim Galaxy S21 Ultra. Dabei erreicht es eine Auflösung von 3080 x 1440 Pixeln und kann bis zu 1750 Nits hell werden.

Den nächsten Unterschied macht beim Ultra der Exynos 2200-Prozessor. Samsung unterscheidet hierbei angeblich noch einmal die Versionen. Zum bekommt Ihr wohl die Möglichkeit, ein Modell mit 128 GB internem Speicher und 8GB RAM zu erhalten, zum anderen gibt's das Ultra-Modell wohl ebenfalls in einer Version mit 256 GB internem Speicher (beziehungsweise 512GB) und 12 GB RAM. Somit wird es wohl tatsächlich keine 16-GB-RAM-Version geben, wie neulich schon von Roland Quandt vermutet.

Das S22 erscheint mit dem Infinity-O-Edge-Design / © WinFuture

Anders als bei den kleineren Modellen soll Samsung beim Ultra auf ein Quad-Kamera-System setzen. Das Herzstück bildet hierbei wohl wieder ein 108-Megapixel-Weitwinkelobjektiv, auch wenn das SoC bis zu 200 Megapixel unterstützen würde. Das Gerücht über eine solche Kamera hat sich also nicht bewahrheitet. Ergänzt wird das Kamera-System durch eine 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Linse und zwei 10-Megapixel-Teleobjektive. Auf der Frontseite findet sich darüber hinaus eine 40-Megapixel-Selfie-Kamera. Das ganze liest sich also wie das Kamera-System im S21 Ultra.

Auch im Bereich des Akkus legt das Ultra wohl noch einmal eine Schippe drauf. Bis zu 5.000 mAh-Leistung birgt die Batterie des Flaggschiffs, sollten sich die Leaks bewahrheiten. Nun kommen wir aber zu einer der Besonderheiten: Der mitgelieferte S-Pen. Dieser findet – anders als beim Vorgänger – im Gehäuse seinen Platz. Durch diesen Bonus wird das Ultra auch gerne als Note-Nachfolger betitelt.

Das S22 Ultra wird zudem eine etwas andere Farbpalette erhalten als die kleineren Geschwistermodelle. So soll es verschiedene Versionen in Schwarz, Weiß, Grün und einem extravaganten Burgunder-Farbton geben.

Das Samsung Galaxy S22 und S22+ scheinen sich in vielen Aspekten doch recht ähnlich zu sein. Allerdings gibt es neben dem Exynos 2200-Chipsatz noch einige andere Gemeinsamkeiten, die alle drei Modelle teilen könnten. Zum einen werden alle S22-Modelle voraussichtlich mit Android 12 und einer Samsung One UI 4.1 Oberfläche ausgestattet. Zum anderen nutzen sie wohl alle dieselben Funkverbindungen und Anschlüsse. WLAN-ax, USB-C 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.2, NFC, 5G und ein Fingerabdrucksensor, der sich unter dem Display befindet.

Preislich berichtet WinFuture folgende Informationen:

Preise des Galaxy S22 Preise des Galaxy S22 Modell Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22+ Samsung Galaxy S22 Ultra Preise 8 GB RAM/128 GB Speicher – 849 Euro 8 GB RAM/256 GB Speicher – 899 Euro 8 GB RAM/128 GB Speicher – 1049 Euro 8 GB RAM/256 GB Speicher – 1099 Euro 8 GB RAM/128 GB Speicher – 1249 Euro 12 GB RAM/256 GB Speicher – 1349 Euro 12 GB RAM/512 GB Speicher – 1449 Euro

Die Samsung Galaxy S22-Reihe soll ab dem 25. Februar 2022 verfügbar sein. In einigen Tagen ist das Unpacked-Event und dort dürften wir dann auch sicherlich erfahren, ob sich die bisherigen Leaks und Gerüchte wirklich bewahrheiten. Wenn Ihr Euch für die neuen Samsung-Lineups interessiert, schaut also auf jeden Fall an diesem Tag vorbei!

Was haltet Ihr von dem Leak? Findet Ihr das Samsung Galaxy S22 interessant oder sieht es für Euch wie ein aufpoliertes S21 aus? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!