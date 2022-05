Meinung: Ihr geht zu gelassen mit Aliexpress und Co. um!

Sein Smartphone auf AliExpress zu kaufen, ist im Jahr 2022 absolut Mainstream! Aber ich habe den Eindruck, dass viele von Euch Smartphones auf dem grauen Markt kaufen, ohne sich der Risiken bewusst zu sein. Auch wenn es gute Angebote gibt: Ihr solltet mit Aliexpress, Geekbuying, Gearbest und Co. nicht so locker umgehen!

Seit wann vertraut der mündige Käufer gelassen einem Unternehmen, dessen richtigen Namen er nicht einmal kennt und von dem er nicht einmal weiß, ob es in Deutschland ansässig ist? Kauft Ihr wirklich ein Smartphone für mehrere hundert Euro, ohne zu wissen, was der Kundendienst dahinter wert ist?

Habt Ihr schon einmal Technik aus dem Ausland importiert? Ja, habe ich!

Zumindest ein Teil der NextPit-Community scheint diese Fragen mit "Ja" zu beantworten. Diesen Eindruck hatte ich zumindest, als ich mehrere Kommentare unter meinem Test des Xiaomi 12X gelesen habe. Das Smartphone wird von Xiaomi für 799 Euro angeboten, während es auf AliExpress 300 Euro günstiger zu haben ist.

Günstige Smartphones auf Marktplätzen sind Mainstream – und das ist auch gut so!

Dieser Artikel soll nicht verurteilend oder herablassend sein. Ich werde Euch auch über das Leben belehren, indem ich Euch sage, wie man richtig auf AliExpress einkauft. Schließlich habe ich dafür bereits einen Ratgeber zur Vermeidung von Marketplace-Betrug, den ich bald aktualisieren werde.

Nein, ich weiß, dass es im Jahr 2022 absolut Mainstream ist, sein Smartphone günstiger auf AliExpress, Gearbest und Co. zu kaufen. Ich bin im Übrigen der Meinung, dass man dort echt sehr Angebote finden kann. Selbst Details wie die Kompatibilität von 5G-Bändern oder Ladegeräten werden immer unwichtiger, da man Modelle dort sehr einfach in einer globalen Version finden kann.

Ich kann mir auch vorstellen, dass Ihr alle den Unterschied zwischen Amazon und einem Drittanbieter auf dem Amazon-Marketplace kennt.

Die Branche ist in der EU seit der Umsetzung des Mehrwertsteuerpakets im Jahr 2021 – einer Reihe von EU-Richtlinien und -Verordnungen zur Regelung der Zahlung der Mehrwertsteuer beim Kauf von Waren aus dem Ausland – deutlich stärker reguliert. Von nun an müssen Amazon, Fnac und sogar AliExpress die Mehrwertsteuer auf Transaktionen, die über ihre Marktplätze abgewickelt werden, entrichten. Es gibt keine bösen Überraschungen mehr, wenn Euer Smartphone aus China am Zoll ankommt.

Unter meinem Test zum Xiaomi 12X wurden auf der französischen Domain Aliexpress-Links gepostet. / © NextPit

Ich habe zum Beispiel eines der Angebote für das Xiaomi 12X auf AliExpress überprüft, das in den Kommentaren unter meinem Test geteilt wurde. Und es stellte sich heraus, dass es echt gut war und der Verkäufer vertrauenswürdig schien. Ich sage es also noch einmal: Man kann auf Marketplaces oder in Import-Shops wirklich gute Angebote finden. Aber man sollte aufhören, mit den Händen in den Taschen dort hinzugehen wie an einem Samstagmorgen auf den Marktplatz in Eurer Innenstadt.

Warum sollte man also online eher misstrauisch sein?

Vorsicht vor blindem Vertrauen im Netz

Der Kauf eines Smartphones auf einem Market-Place kommt nicht ohne Risiko. Im Ernst, allein der Anblick der AliExpress-Oberfläche und der Kaufprozess, sollte Euch dazu veranlassen, wachsam zu sein. Wenn Ihr von einem Drittanbieter kauft, solltet Ihr mit diesem interagieren. Plattformen wie Amazon, Fnac / Darty, AliExpress und Co. können bis auf wenige Ausnahmen nicht viel tun, wenn Ihr abgezockt werdet.

Ihr solltet also sicherstellen, dass der Drittverkäufer, von dem Ihr das Handy kauft, vertrauenswürdig ist. Und ich habe den Eindruck, dass nur sehr wenige von Euch darauf achten. Hand aufs Herz: Habt Ihr schon einmal den Namen eines Drittanbieters bei Google eingegeben, bevor Ihr dort etwas gekauft habt?

Klickt auf den Benutzernamen des Verkäufers, gebt seinen Handelsnamen – seinen richtigen Namen – bei Google ein und checkt, ob die Umsatzsteuer- und Handelsregisternummern übereinstimmen. Diese Überprüfungen, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, dauern keine fünf Minuten. Dennoch bin ich mir sicher, dass 90 Prozent der Personen, die mir das Xiaomi 12X auf AliExpress empfohlen haben, das nicht getan haben.

Geprüft und sicher: Alle Deal-Artikel bei NextPit

Und abgesehen davon ist nicht nur der Kaufprozess wichtig. Es ist ja schön und gut, dass Ihr weniger für Euer Smartphone bezahlt. Aber was ist, wenn das Gerät kaputt geht oder ausfällt? Seid Ihr 100% sicher, dass der Drittanbieter eine Garantie anbietet, die über die Herstellergarantie hinausgeht? Wisst Ihr, ob er in Frankreich, der EU oder China ansässig ist? Und ob er die Kosten für den Rückversand übernimmt oder nicht?

Ich habe das Gefühl, dass wir viel zu oft beim ursprünglichen Preis stehen bleiben. Aber selbst wenn Ihr Euer Smartphone auf AliExpress für 500 Euro statt für 700 Euro im Shop des Herstellers finden könnt, müsst Ihr den Kundendienst berücksichtigen. Ich weiß, dass ich wie ein alter Sack klinge. Aber 500 Euro sind immer noch eine beachtliche Anschaffung. Und bei 500 Euro sollte der Kundenservice besser tadellos sein, auch nach dem Kauf.

Wir alle kennen das Sprichwort: "Wenn es kostenlos ist, bist du das Produkt". Wenn Ihr bei einem Smartphone auf dem Marktplatz 300 Euro sparen könnt, werdet Ihr eventuell auf die eine oder andere Weise die Differenz bezahlen müssen. Das ist nicht immer der Fall, aber es ist immer eine Möglichkeit. Also, bis nächste Woche für eine weitere Moralpredigt von Opa Antoine.