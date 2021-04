Motorola Moto G30 im Test: Zuverlässiges Einsteiger-Smartphone

Handliches Design und gute Bildschirmdarstellung

Mit einem 5.000-mAh-Akku ist das Moto G30 ein großes und schweres Handy ohne viele Kurven und mit der Design-Sprache der Moto G-Serie von 2021. Mit einem 6,5-Zoll-Bildschirm misst das G30 haargenau 165,3 x 75,8 x 9,2 mm und auf die Waage bringt das Handy 200 Gramm. Aufgrund des 20:9-Seitenverhältnisses des Displays ist es jedoch ein Telefon, das ein gutes Videostreaming-Erlebnis bietet.

Was mir gefallen hat:

Fingerabdrucksensor auf der Rückseite

Kopfhörerbuchse

Bildseitenverhältnis 20:9

Was mir nicht gefallen hat:

Lahmes Design

Fotos und Videos lassen sich nur schwer mit einer Hand aufnehmen

Display mit HD-Auflösung

Wie ich schon im Testbericht des Moto G10 gesagt habe, gefällt mir dieser längere Bildschirm, den Motorola übernommen hat, sehr gut. Es erinnert an das Format, das Sony beim Xperia 1 eingeführt hat – ein Gerät, das auf die Aufnahme und den Konsum von Multimedia-Inhalten ausgerichtet ist. Die Einsteiger-Serie von Motorola ist nicht so sehr auf die Erstellung von Inhalten ausgerichtet wie die Sony-Serie, bietet aber eine gute Experience für diejenigen, die gerne Videos auf dem Smartphone schauen.

Auf der rechten Seite hat das Moto G30 drei Tasten: Power, Lautstärke und die Verknüpfung mit dem Google Assistant / © NextPit

Was eine nette Überraschung bei diesem Gerät ist, ist, dass trotz der gleichen Bildschirmeigenschaften wie beim Moto G10, mit Ausnahme der 90 Hz Bildwiederholrate, die Helligkeit und Kontrastqualität besser ist. Und das verdanken wir nicht unbedingt den 90 Bildern pro Sekunde dieses Displays, sondern dem Prozessor des Moto G30, der dem des G10 überlegen ist und Verbesserungen bei Videos und Bildern mit sich bringt (mehr dazu unten).

Die Bildschirmauflösung des Moto G30 liegt bei 1.600 x 720 Pixeln (HD+), was im Jahr 2020 bei Geräten der Mittelklasse üblich war. In diesem Jahr kommen eine Reihe von Modellen mit Full-HD-Display auf den Markt, ein Beispiel ist das Redmi Note 10 von Xiaomi. Mit dem Moto G30 verpasste Motorola die Chance, Teil dieser Bewegung zu sein.

Auch beim Design ist man wenig kreativ, denn es braucht viel Liebe zum Detail, um die Unterschiede zwischen den Modellen der 2021er Modelle zu erkennen. Der Hersteller hat darauf gesetzt, unterschiedliche Texturen bei dem G10- und dem G30-Modell anzubieten, aber wenn man eines neben das andere legt, sehen sie nur wie verschiedene Farbvarianten desselben Geräts aus. Übrigens haben wir für das G30 nur zwei Farben im Angebot: Dark Prism und White Lilac. Das erhöht die Sehnsucht nach der Zeit, als wir fast das gesamte Gerät über den Moto Maker anpassen konnten!

Motorola bietet den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Moto G30 an, wo wir zudem das Firmenlogo sehen. / © NextPit

Schließlich war eine Sache, die mich wirklich gestört hat, die Größe und das Gewicht des Gerätes, wenn man die Kamera mit einer Hand hält. Dies ist besonders schlecht, wenn wir uns in dunklen Umgebungen oder bei Nacht aufhalten, da es wichtig ist, die Hand ruhig zu halten, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.

Was das Display angeht, hat das Moto G30 seine Höhen und Tiefen, aber am Ende des Tages genießt Ihr eine gute Experience beim Betrachten von Videos und beim Surfen im Internet. Auch bei der Qualität der Fotos in der Bildergalerie gibt es keinen großen Unterschied zwischen der Darstellung auf dem Gerät und dem Computerbildschirm. Und ich betrachte dies als einen positiven Punkt, dass das Foto, das wir auf dem Smartphone-Display sehen, keine Überraschung bereithält, wenn wir es auf anderen Geräten betrachten. Auf der anderen Seite fehlt die Kreativität in Bezug auf Design, hier ist Motorola zu pragmatisch.